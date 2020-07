Fotbalisté Hradce na startu: dvě nová křídla a stoper na odchodu

„Oba kluky jsme sledovali delší dobu. Jsou v ideálním věku, mají zkušenosti z první i druhé ligy. Jako levák a pravák nám přinesou na křídlech přímočarost a rychlost,“ sdělil sportovní ředitel hradeckého klubu Jiří Sabou.



Novotný a Záviška ale nebyli jedinými novými tvářemi, které se po krátké letní dovolené, zapřičiněné protaženou minulou sezonou, v kabině hradeckého mužstva objevily. Do přípravy se zapojili také útočníci Pavel Dvořák a Daniel Vašulín. Pokud by došlo k dohodě s jejich kluby, byl by to v případě Dvořáka velký návrat po několika sezonách, v případě Vašulína šance posunout se v kariéře o kousek výš.

Dvořák patří do generace hradeckých třicátníků, jíž vévodil Václav Pilař. Před pěti lety odešel do Jihlavy, kde odehrál tři sezony, následující pak v Olomouci, které stále patří, aby v té nedávno skončené hostoval ve Slovácku. Vašulín je hráčem druholigové Chrudimi.

„O Vašulínovi se bavíme už rok, je to mladý hráč, který má kariéru před sebou. Splňuje předpoklad vysokého hrotového útočníka, který je gólový. O Pavlu Dvořákovi je zbytečné se bavit, byli bychom rádi, kdyby navázal na svoje úspěšné sezony v Hradci. Prostředí zná, ví, do čeho jede,“ poznamenal kouč hradeckého mužstva Zdenko Frťala, jenž na začátek přípravy slyšel ještě jednu dobrou zprávu: hradecký dres bude i nadále oblékat zkušený střední záložník Jakub Rada, jemuž vypršelo hostování a jenž s Hradcem podepsal smlouvu jako volný hráč.



A teď ještě k méně příjemnějším zprávám. Do přípravy se nezapojil stoper Jakub Martinec, jenž je na odchodu do prvoligového Jablonce, možná změna se dá čekat u ofenzivního Adama Vlkanovy, který sice do přípravy nastoupil, ale zájem ze strany ligových klubů může záhy jeho fotbalovou budoucnost změnit.



„Za Vlčáka v uvozovkách náhradu máme. On byl schopný hrát na hrotu i ze strany a tohle nám splňují Dvořák, Novotný i Záviška. Co se týče Martince, tak mladý Donát ukázal, že minimálně na druhou ligu je připraven a na postu stopera se otevírá možnost i pro Frantu Čecha,“ uvedl trenér.

A pravděpodobnost, že Vlkanova odejde? Zatím nejasná, možná ji ale přiživil odchod Jiřího Malinského do Slavie, za kterého bude Liberec určitě hledat náhradu.