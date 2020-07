Kouč Hradce Frťala tuší těžký duel: Sokolov neměl co ztratit a zvedl se

14:08 , aktualizováno 14:08

Postup do baráže už je pasé. Fotbalisté Hradce Králové se však rozhodně budou chtít rozloučit se sezonou vítězstvím. Platit to bude i pro Sokolov, přestože ze druhé ligy tak jako tak sestoupí. Motivace? Především v osobě trenéra Bohuslava Pilného, který soupeře vede a který poměrně nedávno řadu let působil v Hradci.