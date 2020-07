Vítkovice zápas neodchodí, ví hradecký kouč Frťala

Ba co víc, fotbalisté Hradce Králové dvě kola před koncem tuší, že je ještě mnohem menší než před týdnem, kdy také nebyla kdovíjaká. „V podvědomí pořád máme, že statisticky to možné je, ale víme, že jsme důležité zápasy nezvládli. Ani nechci hráčům tvrdit, že tohle je klíčové utkání,“ netají kouč hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

K té statistice: Hradec sice ještě může třetí místo v tabulce, druhé barážové, vybojovat, ale pravděpodobnost už opravdu není velká. Na to, aby přeskočili pražskou Duklu, která ho pevně drží, a do baráže, pokud se bude hrát, směřuje, potřebují v posledních dvou kolech získat všech šest bodů, zatímco Dukla by nesměla získat už žádný.

Hradec vedle zápasu na hřišti posledních a již k sestupu odsouzených Vítkovic bude v úterý hrát doma se Sokolovem, Dukla v sobotu hostí Varnsdorf a v úterý hraje v Třinci.

Zatímco Hradec před dnešním zápasem ještě teoretickou šanci na splnění barážového cíle má, domácí Vítkovice o ten svůj záchranářský už přišly. „Se sestupem jsou asi smíření, ale zápas určitě neodchodí,“ míní Frťala o dnešním soupeři.

Možná trochu paradoxně vědomí, že už nemají co ztratit a ani nemohou nic získat, by pro Vítkovice mohlo být výhodou.

„Celou jarní část s nimi nikdo nepočítal. Snažili se příchodem nového realizačního týmu dát dohromady partu, která nebude ničím zatížená. Viděl jsem jejich poslední zápas ve Varnsdorfu, za jakéhokoli stavu hráli pořád to samé. Bez paniky, hektiky,“ upozorňuje hradecký kouč.

Při sledování soupeře si všiml několika důležitých věcí. „Hrají fotbal založený na postupném útoku, není to žádný hurá systém. Mají výbornou útočnou fázi, ale hoří na tom, že defenziva tak kvalitní není. Tudy vede klíč k úspěchu - tam jsou zranitelní,“ poznamenal. Jeho názor potvrzuje i bilance inkasovaných branek, Vítkovice jich dostaly 64, nejvíc v celé soutěži.

Sobotní zápas, stejně jako všechny ostatní předposledního kola, ve Vítkovicích začne v 17 hodin, úterní se Sokolovem o hodinu později.