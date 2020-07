Úkol pro fotbalový Hradec: nenechat se rozhodit okolnostmi

„Není nejmenší důvod, abychom se o ni nervali. Sezonu jsme nezabalili, to si vůbec nepřipouštíme,“ uvedl kouč hradeckého mužstva Zdenko Frťala před dnešním utkáním 28. kola.

Půjdou do něj s pětibodovou ztrátou na třetí příčku, kterou nyní drží pražská Dukla a která, pokud se dohraje nejen soutěž druholigová, ale i skupina o záchranu v 1. lize, by zajistila možnost zahrát si baráž o postup.

Právě s tím dohráním nyní může být problém poté, co prvoligová Karviná musela kvůli zjištěním čtyř případů nákazy koronavirem nastoupit do dvoutýdenní karantény. Pokud se kvůli tomu skupina o záchranu nedohraje, nebude se hrát ani baráž a do 1. ligy postoupí jen vítěz 2. ligy.

Oběma okolnostmi se hradecký tým nechce před dnešním duelem nechat rozptylovat. I proto, že ve hře je stále devět bodů, tedy šance ještě Duklu a další týmy před sebou prohnat. A dohrání 1. ligy rovněž nelze zdaleka vyloučit. „Naděje je sice teď minimální, ale žije. Teď musíme myslet na Ústí a připravovat se na něj,“ řekl Frťala. Jen pro připomenutí – na třetí místo Hradec vyskočí, když v posledních třech kolech získá o šest bodů víc než Dukla a o bod víc než Žižkov.

Naději na splnění těchto podmínek vede přes dnešní výhru nad soupeřem, který dlouho spřádal podobné barážové přání jako Hradec. Na rozdíl od Hradce o ni už přišel a k druholigovému finiši míří v klidném středu tabulky.

„Nemají tady co ztratit, budou se chtít před námi vytáhnout. Musíme být připraveni na to, abychom zápas zvládli bez ohledu na to, jak se bude závěr soutěže vyvíjet,“ konstatoval hradecký trenér.

Hradec si dnes navíc chce napravit reputaci poté, co minulý víkend prohrál 1:2 v Prostějově, což mu v souboji o baráž hodně zkomplikovalo život. „Byli jsme si vědomi toho, že kdybychom utkání zvládli, budeme mít pořád dobrou naději na to, že se popereme o třetí místo,“ přiznal Frťala.