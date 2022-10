Smékal hattrickem skolil Plzeň. Co teď? Půjdeme na jídlo a ráno zase do práce, říká

„Paráda! Tohle se nestává jen tak,“ řekl čtyřiadvacetiletý Smékal, někdejší velký talent, který je odchovancem Hranic. Prošel už Interem Milán a Baníkem Ostrava. Letos v létě po i vinou zranění nevydařeném angažmá v Opavě přestoupil do Hlučína.

Podotkl, že o postupu přes Plzeň snili. „A vidíte, podařilo se nám to. Teď už můžeme doufat, že dostaneme dalšího skvělého soupeře,“ usmál se Dominik Smékal, když se vymanil z obětí spoluhráčů i fanoušků.

Bylo až neuvěřitelné, jak jste Plzeň porazili. Podruhé v utkání jste v devadesáté minutě ztratili vedení, a přesto jste ještě v nastavení rozhodli...

Je vidět, že jsme momentálně v euforii. Daří se nám vyhrávat, daří se nám na hřišti. Věříme jeden druhému, můžeme se na sebe spolehnout. I když oni dvakrát vyrovnali, dokázali jsme odpovědět.

Co jste si před zápasem řekli?

Že si to jdeme užít. Že není víc, než aby tady přijela Plzeň. Trenér nám řekl, ať hrajeme náš fotbal, ať se jich nebojíme, že kvalitu máme. Ať se ukážeme.

Věřil jste si na plzeňské obránce rychlostně?

Ano, možná pro mě bylo lepší, že jsou vyšších postav, že jsou takoví méně obratnější. Rychlí ale byli určitě. Šel jsem do toho. Nepřemýšlel jsem nad tím.

Hlučín se v poháru utkal s Plzní potřetí během šesti let. V roce 2016 prohrál 0:7, před třemi roky 1:3 a nyní zvítězil 3:2. Co na to říkáte?

Každým rokem se lepšíme. Příště to bude třeba 5:0 pro nás (usmívá se).

Nakoplo vás, jak hned v úvodu druhé půle za stavu 0:0 váš brankář Jakub Lapeš chytil penaltu Tomáši Chorému?

Pomohlo nám to. Co tomu předcházelo, ten zákrok na penaltu, k tomu se ale nebudu vyjadřovat. Ať si Chorý sáhne do svědomí. Jestli tohle potřebuje dělat i proti třetiligovým týmům, tak je to výsměch českého fotbalu.

Plzeňští naproti tomu poukazovali, že vašim prvním dvěma gólům předcházely sporné zákroky.

Vůbec si nepamatuju, co jim předcházelo. Na to nedokážu odpovědět. A souboj s Kašou před prvním gólem? Skočil jsem do něj. Nevyhýbám se tomu.

A pak jste parádně střílel k levé, zadní tyči.

Vystřelil jsem, spadlo to tam. Líp to asi trefit nešlo.

Co pro vás znamená takto sestřelit Plzeň?

No nic. Teď půjdeme na jídlo s klukama a zítra do práce. My se fotbalem neživíme.

Vy pracujete kde?

V jedné firmě dělám takového asistenta provozu.

Musel jste si brát volno?

Ne, na to není čas. Jen jsem odešel dříve.

Myšlenky na profesionální fotbal vás už přešly?

To vůbec ne, ale musí si člověk nějak vydělávat, nemůžete spoléhat na to, že vás třetí liga uživí.

Takže pořád pomýšlíte na první ligu?

Ano, kdybych řekl, že ne, lhal bych. Stojím však nohama na zemi.

Upozornil jste na sebe třeba zrovna Plzeň?

(Směje se) Zaskočili jste mě, ale asi ne. Bylo by to sice super, ale jak říkám, zůstávám na zemi. V lize máme před sebou Kroměříž, kterou budeme chtít zvládnout. Do zimy třeba i přeskočit a dostat se na první místo. Pak se uvidí, co bude.



Kam zápas s Plzní řadíte?

Osobně? Mezi ty nejlepší. S tou kulisou, se vším, a že jsem dal tři góly.



Váš trenér Filip Smékal říkal, že na sobě hodně pracujete. Je to tak?

Tady mě fotbal zase začal bavit. Ty roky předtím byly jaké byly. Vracet se k tomu nechci.