A teď Spartu, přeje si po senzačním postupu hlučínský gólman Lapeš

Hlučín v poháru vyhrál 3:2 i díky zákrokům brankáře Jakuba Lapeše. „Byl to zatím nejlepší zápas kariéry,“ prohlásil gólman, který mimo jiné chytil penaltu Tomáši Chorému. „Brali jsme to jako velký svátek. Od momentu, kdy nám Plzeň přiřkl los, jsme tím utkáním žili. Byl to obrovský zápas. Ale slavit jsme nemohli, druhý den jsme šli do práce.“ Bude vůbec nějaká oslava?

„Nyní potřebujeme zvládnout ještě Kroměříž a pak můžeme pořádně slavit,“ odpověděl Lapeš.

Hlučínští, kteří jsou v moravskoslezské fotbalové lize druzí, ve 12. kole zítra od 14.30 hostí vedoucí Kroměříž.

Trenér Filip Smékal věří, že nebude problém přepnout zpět na třetí ligu. „Nebude to těžké,“ řekl kouč. „Jdeme krok po kroku. Týden jsme si nastavili na Rosice (2:1), Plzeň a Kroměříž. Je škoda, že nehrajeme až v neděli, ale chápu Kroměříž, že na to nepřistoupila. Přesto uděláme vše pro to, abychom předvedli výkon jako s Plzní.“

A Hlučínští se už mohou těšit i na los osmifinále poháru. Koho by chtěli? „Fajn by byla Sparta. A u nás. Ale ani na Letné by to nebylo špatné,“ usmál se brankář Jakub Lapeš.