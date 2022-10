Jasný úkol fotbalové Viktorie: Odčinit pohárový kolaps s Hlučínem

Hodili jste utkání s Hlučínem za hlavu?

Za hlavu to hodit samozřejmě úplně nejde. Je do jisté míry ostuda vypadnout s třetiligovým týmem. Ale to je prostě fotbal. My jsme ten zápas nezvládli. Možná je dobře, že hrajeme hned po třech dnech. Teď se musíme soustředit na Baník. Chceme tři body.

Budete se tedy snažit navázat na povedené utkání s Jabloncem?

V lize se nám daří. Venku to není nikdy jednoduché, ale v Jablonci jsme to zvládli. Doma jsme silní a věříme si. Pro nás je utkání s Ostravou další zápas, kde chceme být úspěšní.

Baník přednedávnem vyměnil trenéra. U kormidla je Pavel Hapal. Čekáte změnu v jejich hře?

Odehráli jeden ligový zápas. Poté ve Velvarech pohár v úplně jiné sestavě. Evidentně se šetří na ligové utkání proti nám. Nějaká změna tam určitě proběhla, ale zatím to byl jeden zápas. Netvrdím, že je pro nás Baník nečitelný. Uvidíme, jak se s tím vypořádá tady u nás.

Jak je na tom Viktoria po zdravotní stránce?

Mimo je Honza Kopic. Filip Kaša si z Hlučína přivezl zranění, kvůli kterému jsme dohráli v deseti, protože už jsme nemohli střídat. Jinak dlouhodobě je to Jan Sýkora a Radim Řezník.