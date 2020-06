Varnsdorf povstal. Byli jsme už mrtví, bod beru, řekl trenér

„Vzhledem k průběhu bod bereme, protože jsme byli prakticky mrtví,“ řekl varnsdorfský trenér David Oulehla po remíze 2:2. „Vážím si, že tým to nepoložil, že za tím šel. Bod je odměna, ale pro nás málo.“



Nakonec třeba bude zlatý. Varnsdorf zůstal třetí od konce, ovšem Sokolovu, který je na sestupové příčce, odskočil o pět bodů. „Smazali jsme jedno kolo, zvýšili náskok, to je pozitivní. O záchranu jsem léta hrál s dorosty, takže vím, jak je pro celky zespodu složité umazat byť jen bod.“



Varnsdorf selhal při nástupu do obou poločasů, v 8. minutě se trefil z vápna Suchan, jen 10 vteřin (!) po startu 2. půle z hrany vápna nekrytý Laňka. „Udělali jsme dvě triviální chyby, které mě naštvaly, a soupeř to dvakrát potrestal,“ litoval Oulehla. „Dostali jsme 58 branek, to něco signalizuje. Pracujeme na tom, ale máme limity, jsme na svém stropu. V naší šestnáctce pracujeme v nízké kvalitě, na 2. ligu to momentálně nestačí. Nemít stopera Kouřila, měli bychom obrovské problémy.“

Domácí však povstali a protiofenziva jim vynesla vyrovnání: Kouřil snížil z penalty a jen 13 minut nato Daniel Novák hlavičkou poslal míč od břevna za brankovou čáru.

„Ukázalo to, že mužstvo má charakter, kluci jedou na plné obrátky, na doraz. Každý říká, jak hrajeme pěkný fotbal, nemáme se za co stydět. Ale rozhoduje kvalita a tu máme horší i v ofenzivě. Nevyřešíme útok dva na brankáře, to je pak složité. My nejsme tým, který bude dávat 3-4 góly za zápas,“ míní Oulehla. Vyšehradský trenér Oldřich Pařízek soupeře ocenil: „Varnsdorf je běhavý a důrazný, hrál jako o život.“