I ve druhé lize covid odkládá zápasy. V karanténě je Varnsdorf

„Máme čtyři pozitivní hráče v izolaci a další tři až čtyři s příznaky. Mužstvo bychom nebyli schopní postavit. V pátek jde zbytek týmu opět na PCR testy a uvidíme, jak z toho vyjdeme,“ uvedl klubový sekretář Zbyněk Přibyl.

Varnsdorf, šestý tým druholigové tabulky, vynechá zápasy 12. a 13. kola s Líšní a Opavou. „V pondělí u nás byl záchyt koronaviru u dvou hráčů, tím se vše odstartovalo. Hygiena nás pak poslala do karantény,“ řekl sekretář severočeského klubu.

Náhradní termín obou duelů bude teprve určený. „Budeme to mít našlapané, protože máme ještě zápas navíc díky postupu v poháru. Ale chceme odložená utkání odehrát ještě na podzim. Věřím, že to zvládneme,“ míní Přibyl. Na půdě prvoligového Jablonce nastoupí Varnsdorf k osmifinále poháru ve čtvrtek 11. listopadu. „Měli bychom to stihnout.“

Fotbalový Varnsdorf není jediným sportovním klubem v Ústeckém kraji v karanténě. Nastoupit ji museli i dorostenci hokejových Pirátů Chomutov, kterým se odložila čtyři střetnutí. „Vzhledem k pozitivnímu testu v týmu jsme kontaktovali příslušnou hygienickou stanici, která vyhlásila na tým dorostu čtrnáctidenní karanténu,“ prohlásil Libor Kult, tiskový mluvčí Pirátů.