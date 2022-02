Soustředění jihlavským fotbalistům svědčí, na úvod vstřelili pět gólů

Zítra to bude týden, co jihlavští fotbalisté vyrazili do Chorvatska na soustředění před startem jarní části druhé ligy. A za sebou mají svěřenci trenéra Jana Kameníka v Poreči první ze dvou přípravných zápasů.