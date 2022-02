Čtyři góly osmnáctiletého Fily? Žádná náhoda, radují se v Jihlavě

V dosavadních šesti zimních přípravných zápasech nastřílel čtyři branky, a přestože je nejmladším hráčem týmu kouče Jana Kameníka, je současně také jeho nejlepším střelcem.

Logicky se tak nabízí, že za měsíc, až se bude hrát první utkání jarní části proti Dukle Praha, nebude v elitní jedenáctce chybět.

„Nejzajímavější na tom je, jaký progres ten kluk za poslední půlrok udělal,“ říká trenér FC Vysočina Jan Kameník.

Ve svých vzpomínkách se vrátil na konec června loňského roku, kdy tehdy ještě sedmnáctiletý Lukáš Fila debutoval v přípravném utkání proti Chrudimi. „Tehdy to kolem něho běhalo a de facto se k ničemu nedostal,“ líčí Kameník. „Říkali jsme si, že to bude kluk pro dorost, někdy možná pro áčko.“

Jenže Fila všechny překvapil.

1. října proti Táboru si připsal svůj první gól za áčko FC Vysočina, když coby střídající hráč po necelých deseti minutách v 94. minutě zvyšoval na 3:1.

16. října poprvé nastoupil v základní sestavě proti Prostějovu, to samé se mu do konce podzimu povedlo také proti Vyškovu a v Příbrami.

Celkově v první polovině sezony nasbíral osm druholigových startů a 402 odehraných minut.

„Je to talentovaný hráč, ročník 2004. Má teprve osmnáct let, věkem může být ještě rok a půl dorostenec. A přesto už se během podzimu třikrát prosadil do základní sestavy a vstřelil jeden gól,“ chválí Filu sportovní manažer Vysočiny Lukáš Vaculík. „Teď v zimě na to navazuje, střelecky se začíná prosazovat čím dál tím více. Takže je to hráč, který má před sebou zřejmě hodně zajímavou budoucnost,“ očekává šéf jihlavského klubu.

Benjamínkův přínos týmu chválí i trenér Kameník. „Je to náš nejmladší hráč a v zimní přípravě už vstřelil čtyři branky. To o něčem svědčí,“ říká kouč. „Když se takto mladý kluk trefí čtyřikrát za sebou, asi to není náhoda.“

Těžké situace, žádné doklepy do prázdné

Podle Kameníka se jihlavský odchovanec dokáže dobře zorientovat v pokutovém území, a když dostane kousek prostoru, umí si s ním poradit.

„Není to tak, že by doklepával míč do prázdné branky. Naopak, i v těžší situaci pod tlakem soupeře si dokáže míč najít a situaci proměnit,“ oceňuje trenér.

Podle Vaculíka není Lukáš Fila jen pohotový střelec. „Je to šikovný fotbalista, který má klid na balonu a nebojí se s ním něco udělat,“ všímá si sportovní manažer. „Někteří hráči v jeho věku chtějí hlavně balon rychle trefit a poslat na branku. On je ten typ, který si míč zastaví, podívá se a pak zakončí. V tomhle je strašně zajímavý,“ pokračuje Vaculík.

Vedení jihlavského klubu vnímá, že Fila na sobě tvrdě pracuje. „Je to velmi talentovaný a pracovitý hráč. Fotbalově i v životě inteligentní kluk, který to má v hlavě srovnané. Přesně ví, za čím si jde, kam by se chtěl dostat, a dělá k tomu postupné krůčky,“ všímá si Vaculík.

Svůj potenciál Fila ukazoval už v dorostu, kde byl od spoluhráčů kvalitativně odskočený. „Potřebuje ještě zesílit, přivyknout si na tempo a intenzitu dospělého fotbalu,“ míní Vaculík. „Ale zatím u něj nenastal žádný problém, žádný zádrhel, který by ho v kariéře brzdil.“

Snad přece jen jediný. Šikovného mladíka dlouho přehlíželi trenéři národních týmů. „Doteď o něm nikdo nevěděl,“ vysvětluje Vaculík. „Nám v tomhle škodí, že dva roky po sobě jsme kvůli covidu nepostoupili do dorostenecké ligy, kam trenéři osmnáctek, devatenáctek hodně koukají.“

Situace se změnila v listopadu, kdy trenér Radek Bejbl Filu povolal na přípravná utkání U18 proti Rakousku. Ve dvou zápasech stihl nasbírat 94 minut.

„Věřím, že když bude podávat výkony, které podává teď, bude zajímavým hráčem i pro reprezentačního trenéra devatenáctek,“ myslí si Vaculík. „I kdyby nebyl ve druhé lize v základní sestavě, určitě má na to, patřit k prvním třinácti hráčům našeho týmu.“

Šanci má i starší bratr

Příjmení Fila v jihlavském áčku nefiguruje pouze jednou. V přípravě se o svou šanci pere i Lukášův o dva roky starší bratr Martin. „Jak to tak většinou bývá, mladší Lukáš je talentovanější. Ale i Martin má předpoklady,“ prozrazuje Vaculík. „Momentálně pravidelně hraje v béčku, uvidíme, jak to s ním bude do budoucna.“

Zatímco na hřišti Lukáše Filu nepřehlédnete, v kabině jihlavského týmu byste si ho všimnout nemuseli. „Tam o něm moc nevíte, je to tišší kluk. Pokud se na něco nezeptáte, moc vám toho neřekne,“ tvrdí trenér Kameník. „Ale když jde na hřiště, je vidět, že nad situacemi hodně přemýšlí. Věci, které mu celý realizační tým říká, dobře poslouchá a hned je dokáže použít. Svůj progres udělal proto, že mu šel hodně moc naproti.“

O perspektivního mladíka by časem mohl být zájem z prvoligových týmů. „Ve chvíli, kdy dá na jaře pět šest gólů, určitě zaujme další týmy,“ tipuje Vaculík. „Nevím, jestli nějaká nabídka přijde už teď v létě, ale může se to stát. Já mu to budu jenom přát.“