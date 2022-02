Jihlava hledá harmonii v Poreči. Vyladí i Belaidovu kondici?

Budíky fotbalistů FC Vysočina ve středu ráno zvonily nezvykle brzy. „Odjíždíme ve čtyři hodiny ráno, hráči mají sraz o půl čtvrté,“ zavelel trenér druholigového jihlavského týmu Jan Kameník.

Jeho svěřence totiž čekala 750 kilometrů dlouhá cesta autobusem do chorvatské Poreče. „Předpokládáme, že bychom měli přijet někdy kolem druhé hodiny odpoledne,“ plánoval kouč.

Po odloženém obědě se jihlavští hráči poprvé přesunuli do místního tréninkového areálu. „Přejeme si, abychom ve čtyři hodiny zvládli krátký hodinový trénink. Abychom se seznámili s prostředím a travnatými plochami,“ prozradil svůj plán Kameník.

Ve čtvrtek a pátek čeká Jihlavu dvoufázový trénink, v sobotu ve 14.30 odehraje Vysočina první přípravné utkání. Za soupeře si domluvila třetí celek druhé slovinské ligy, NK Rogaška. „V neděli ráno máme pozápasový trénink, do kterého se zapojí především ti hráči, kteří do úvodního zápasu tolik nezasáhnou,“ upřesňuje Kameník.

„Odpoledne máme volno a je to jediný volný den soustředění,“ pokračuje kouč, který na pondělí a úterý naplánoval další dvoufázové tréninky. „Ve středu v 11 hodin bychom měli odehrát utkání s NK Triglav Krajn,“ zmiňuje Kameník tentokrát po podzimu druhého celku druhé slovinské ligy. „Bude to podobně kvalitní soupeř a de facto generálka pro jarní část sezony,“ uvedl Kameník.

Bezprostředně po druhém utkání by se jihlavští fotbalisté měli vydat na zpáteční cestu do České republiky. „Ve čtvrtek a v pátek budeme trénovat v Jihlavě, v sobotu a neděli budeme doma a od pondělí se začneme chystat na první mistrovské utkání,“ nastiňuje další program Kameník.

Jarní premiéra čeká Jihlavu v sobotu 5. března na hřišti Dukly Praha. Otázkou zůstává, zda do duelu bude od úvodní minuty připraven zasáhnout i tuniský záložník Tijani Belaid, který je největší zimní posilou FC Vysočina.

„Bude záležet na tom, do jaké míry ho budeme schopni kondičně dobře připravit,“ krčí rameny Kameník. „Nedokážu říct, jestli bude pro první kolo od začátku. Ale určitě bude v takovém stavu, pokud se nic mimořádného nestane, že bude připravený do utkání na nějakou chvíli zasáhnout,“ věří kouč.

Ten upřesňuje informaci o tom, že poslední dohledatelné utkání Belaid odehrál v létě loňského roku. „Na podzim přidal nějaká utkání v Kyrgyzstánu. Ale je pravda, že se do toho po delší době dostává,“ hlásí kouč. „Je to ale zkušený hráč, který ve 34 letech ví, co potřebuje a co si má pohlídat, aby nedošlo k nějakému zranění,“ doplnil Kameník.