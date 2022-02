Dohodnuto. Zkušený exslávista Belaid na jaře posílí fotbalovou Jihlavu

Bývalý hráč pražské Slavie, který s klubem z Edenu v letech 2008 a 2009 vybojoval dva mistrovské tituly, je nejzvučnějším cizincem, kterého Jihlava v klubové historii přivábila.

„Myslím, že situace s Tijanim je uzavřená. Měl by v jarní části sezony působit u nás,“ potvrdil trenér FC Vysočina Jan Kameník.

Belaid se k Jihlavě připojil minulý týden, původně na oboustrannou zkoušku. „Vzájemné poznávání dopadlo velmi dobře,“ pochvaluje si Kameník. „V tréninku prokazuje svoji kvalitu, mentálně i povahově je dobře nastavený. Přináší nám do hry zase něco jiného.“

Belaid je jedním ze 22 hráčů, kteří ve středu s Jihlavou odcestují na herní soustředění do chorvatské Poreče. „Momentálně je situace taková, že jsme na počtu 19 hráčů do pole a 3 brankářů,“ prozradil Kameník. „Pořád máme ale ještě jedno okénko, které se nepodařilo zaplnit.“

Jihlava stále pracuje na příchodu dalšího stopera. „Nedostali jsme se do takové fáze, abychom mohli hráče zítra posadit do autobusu,“ uvedl Kameník. „Ale jsme domluvení, že by případně přicestoval s vedením v pátek,“ dodal kouč