Velké jméno pro druhou ligu. S Jihlavou trénuje exslávista Belaid

„Tijani s námi bude do konce tohoto týdne. De facto se jedná o jakousi vzájemnou zkoušku: my zjišťujeme, jaký je stav hráče. A Tijani se sžívá s prostředím v rámci Jihlavy,“ říká trenér jihlavského klubu Jan Kameník.

„Během té doby proběhne nějaké jednání vedení klubu s Tijanim o jeho případném působení u nás,“ pokračuje Kameník. „Pakliže obě strany usoudí, že vzájemná spolupráce by mohla být ku prospěchu, bude výhodná pro obě strany, tak si myslím, že by tady Tijani mohl jaro absolvovat.“

Právě Kameník sehrál v příchodu Belaida do Jihlavy důležitou roli. „Fotbalový svět je malý, lidé se vzájemně potkávají a poznávají. Dostali jsme na něj kontakt přes hráče, kteří s ním hrávali,“ líčí Kameník, jak došlo k prvnímu kontaktu.

„Spojili jsme se s ním, já osobně jsem s ním dvakrát mluvil přes WhatsApp, ještě když byl v Paříži. Dohodli jsme se, že se přijede ukázat,“ popisuje Kameník, který by o zkušeného technického fotbalistu stál.

„Osobní rozhovory i pohovory, co jsme měli po telefonu, na mě zapůsobily velmi dobře. Ten kluk fotbal miluje, chce v něm být znovu naplno. A s takovými hráči já rád pracuji,“ říká kouč. „Za mě to má dobře nastaveno, chce se vrátit zpátky, být opět v tom fotbalovém procesu.“

Pomoct mladým spoluhráčům

Belaida podle něj oslovila cesta, kterou se jihlavský klub vydal. „Líbí se mu projekt Vysočiny, který tady je a dává příležitost mladým hráčům. Říkal, že se ho chce účastnit,“ nastiňuje Kameník. „Chce se vrátit na hřiště, trénovat, působit opět v České republice, kterou velmi dobře zná. A kde se mu dařilo.“

Fotbalista, který působil nejen v Anglii, Německu a v Bulharsku, ale také v Indonésii či Bahrajnu, může mladému jihlavskému kádru pomoct předávat bohaté zkušenosti. „Byli bychom rádi, kdyby nám pomohl je vychovat, usměrnit a zároveň jim ukázal svou kvalitu,“ plánuje Kameník. „Navíc nám může pomoct zintenzivnit komunikaci s Tallem (senegalským útočníkem Mame Alassane Tallem - pozn. red.), který mluví pouze francouzsky.“

Podle dostupných informací Belaid, který se kromě dvou českých titulů (2008, 2009) může pochlubit vítězstvím v lize (2015) i poháru (2018) v Tunisku, naposledy hrál loni v květnu. Má tedy manko.

„U nás trénoval po deseti, čtrnácti dnech. Věci, které měly být ve větší intenzitě, si trochu pohlídal,“ všiml si Kameník. „Ale to si myslím, že je normální. Bude chviličku trvat, než se dostane do plné zátěže. Máme však téměř měsíc, abychom ho kondičně připravili co nejlépe. Tak, aby pro nás mohl být použitelný a mohl nastoupit.“

Pokud se Jihlava s Belaidem dohodne, měl by zkušený záložník s týmem už odcestovat příští týden na soustředění do Chorvatska.

Ani prostředí jihlavského klubu pro Belaida není zcela neznámé. „Ve Slavii se potkal s Honzou Budějským, který u nás dělá kondičního trenéra. A hrál s Ondrou Šourkem, který u nás v Jihlavě pracuje v rámci mládeže,“ dodal Kameník.