Jihlavskou defenzivu vyztuží Písačka, přichází z Ústí

„Těsně před koncem přestupního období jsme dotáhli jeho příchod, organizačně už jsme ho ale nestihli dopravit do Poreče,“ vysvětluje jihlavský trenér Jan Kameník. „Od pondělí se tak připravoval s naší juniorkou, dnešním dnem se stává hráčem Jihlavy,“ doplnil.

Čtyřiadvacetiletý Písačka je třetí zimní posilou FC Vysočina: už dříve do Jihlavy přišli stoper Dávid Krčík (Liptovský Mikuláš) a záložník Tijani Belaid (AS Rejiche). Tým naopak opustili stopeři Karel Pojezný (Baník Ostrava, hostování v Pardubicích) a Robert Štefánek.

„Písačka je levonohý stoper, který může hrát i na pozici levého obránce. Jeho příchodem jsme doplnění a kádr pro jarní část sezony se uzavřel,“ doplnil Kameník.

Otazníky jsou na dvou postech

První utkání o mistrovské body čeká Jihlavu v sobotu 5. března, kdy se představí na hřišti pražské Dukly. Nakolik má jihlavský kouč po středeční generálce proti Triglavu Kranj (vítězství 3:2) jasno o základní sestavě?

„Otazníky tam ještě nějaké jsou, na jedné, dvou pozicích,“ připouští Kameník. „Situace se bude ještě vyvíjet, máme před sebou dost tréninků, aby to vykrystalizovalo.“

Jihlavský kouč je spokojen s tím, co jeho svěřenci ukázali na soustředění v Chorvatsku. „Hráči prokázali svoji výkonnost. Skoro všichni, co byli na soustředění, si svými výkony a přístupem řekli o místo na slunci. A musíme s nimi počítat,“ tvrdí kouč.

„Možná nám to rozhodování udělali trošku těžké, ale vždycky je lepší, když si trenér může vybrat,“ pokračuje Kameník.

Při výjezdu do zahraničí si hráči pozvedli sebevědomí, ve dvou přípravných zápasech si připsali dvě výhry a osm vstřelených branek. „Jsme rádi, že jsme ta utkání zvládli. Každé vítězství je pro psychiku hráčů dobré,“ připouští Kameník. „Zvláště středeční výhra byla povzbudivá. Protože jsme dvakrát prohrávali, 0:1 a 1:2, dvakrát jsme dokázali korigovat a v závěru svou aktivitou přinutit soupeře k chybě. A gólem z penalty jsme vyhráli.“

Jihlavští hráči však nesmí tzv. usnout na vavřínech. „Zůstáváme ostražití. Pořád byly v naší hře prvky, se kterými nemůžeme být spokojení. Navíc jsou týmy, které v přípravě vítězí, a když přijde mistrovská soutěž, dobře do ní nevstoupí,“ varuje Kameník. „Pro sebevědomí to však bylo dobré. A doufám, že si to přeneseme do prvního zápasu,“ dodal kouč FC Vysočina.