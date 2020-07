Mám své ambice, prohlásil trenér Kučera o konci v Jihlavě

Rozhodnutí „od stolu“: rezerva míří do MSFL Na trávníku o postup do třetí ligy fotbalisté juniorky FC Vysočina kvůli koronavirové pandemii – a s ní souvisejícím zrušením jarní části amatérských soutěží – hrát nemohli. Přesto jihlavští fanoušci nemusí smutnit. Tým se totiž do MSFL dodatečně dostal „od stolu“. Vedení jihlavského klubu totiž současně přihlásilo divizi a třetí ligu a čekalo, jak se situace vyvine. Včera dopoledne na Vysočinu dorazila příznivá zpráva. „Vítkovice nepřihlásily třetí ligu, ale jenom divizi,“ potvrdil mluvčí FC Vysočina Miroslav Fuks. „Pro juniorku a rozvoj našich hráčů je to skvělá zpráva. A náplast na to, že podzimní úsilí o postup několika celků zmařil koronavirus. Naše snaha nepřijde nazmar.“ V Moravskoslezské fotbalové lize tak bude mít Vysočina hned tři zástupce: vedle rezervy Jihlavy to budou FC Velké Meziříčí a SFK Vrchovina Nové Město na Moravě. Trenéry zbývajících dvou klubů z kraje příchod Jihlavy B do MSFL potěšil. „Je to pro nás dobrá zpráva, nebudeme muset jet až do Ostravy a budeme mít soupeře z blízka,“ pochvaluje si kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček. „Jsme rádi za každý další mančaft, který bude blíž než Ostrava. Ubude jeden soupeř z dálky,“ připojil se trenér Vrchoviny Richard Zeman. „Vím, že Jihlava měla zájem do MSFL postoupit, čekala, jestli se někdo nepřihlásí,“ popisuje Šimáček. „Uvidíme v následujících dnech, co to přinese. Někteří hráči, o které jsme měli v Jihlavě zájem, k nám asi nepůjdou,“ nachází jasné negativum. „My máme z Jihlavy jen Davida Štefla, na kterém jsme už domluvení. Tak doufám, že se na tom nic nezmění,“ dodal Zeman. (rtd)