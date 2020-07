Po dlouhé době chceme mít trenéra z regionu, říká jihlavský Staněk

Nebýt bídného jara, mohl teď ředitel FC Vysočina Jan Staněk slavit společně s hráči a trenéry postup do první ligy podobně jako Pardubice či Brno. Jihlavě stačilo udržet druhou pozici po podzimní části.

Hlavní cíl - postoupit minimálně do baráže - se však jihlavskému A-týmu splnit nepodařilo. „Určitě to vnímám jako velké zklamání. Zvlášť po vývoji posledních dnů,“ zmínil Staněk rozhodnutí svazu o zrušení baráže a přímém postupu.

Už delší dobu se v Jihlavě mluví o vašem konci v FC Vysočina. A tyto spekulace nyní ještě víc nabobtnaly. Jaká je tedy realita?

V klubu zůstávám, ovšem k 31. červenci končím na pozici výkonného ředitele. Nebudu se tedy podílet na každodenní činnosti klubu. Máme technického a sportovního ředitele a ti si své úseky odřídí. Já zůstávám jako člen představenstva.

V minulosti jste několikrát uvedl, že vás mrzí nezájem firem z Vysočiny o jihlavský fotbal. Překvapilo vás, že prvoligové působení de facto stálo a padlo s koncem PSJ?

Nepřekvapilo, protože i jiná prvoligová mužstva stojí na zásadní podpoře hlavního partnera a s ním spojených firem. Stačí se podívat na Sokolov. Spíš považuji za malý zázrak a naší skvělou práci, že se nám podařilo udržet klub na takové úrovni jako dosud i bez podpory PSJ. Na druhou stranu mě spíše překvapuje, že se v kraji nenajde jiný milovník fotbalu, který by se chtěl klubu, který vychoval tolik skvělých hráčů, věnovat namísto PSJ.

Vraťme se teď na chvilku k právě skončené sezoně. Nejčastější otázka zní: Co se stalo s Jihlavou během přerušení sezony kvůli koronaviru? Z jednoho z hlavních adeptů na postup jste se proměnili v tým, který těžko popadá dech. Bylo hlavní příčinou špatných jarních výsledků rozpadnutí stoperské dvojice Tijani-Tlustý a následné problémy se složením obrany?

Zdá se to být jako jedna z hlavních příčin, nedařilo se nám uhrát zápasy bez inkasované branky. Důvodů je ale určitě víc. Špatně jsme začali, pak se k tomu připojila i (ne)forma některých důležitých hráčů a průšvih byl na světě.

Dlouholetá opora týmu Lukáš Vaculík připustil, že se nepovedlo v zimě správně zareagovat na last minute odchod Tijaniho do Slavie...

Neřekl bych. My jsme zareagovali okamžitě a hodně aktivně jsme se snažili získat náhradu. A nebyl to jen Kolář ze Zlína, chtěli jsme Hlavicu a další hráče, ale bohužel z toho nic nevyšlo.

Tijani ve Slavii na jaře hostoval, měl opci na přestup. Už jste se Slavií jednali o tom, jestli ji uplatní? Nebo se bude Tijani vracet?

Slavia opci ve lhůtě neuplatnila, ale budoucnost hráče řešíme.

Už nyní je jasné, že tým opustí brankář Luděk Vejmola. Jak moc vás jeho ztráta mrzí?

Já mu angažmá v Norsku moc přeji. Doufám, že se chytne, aby tam zůstal trvale.

Je jasné, že v sezoně 2020/21 povede druholigový jihlavský A-tým nový kouč, co od něj očekáváte?

Chceme, aby to byl po hodně dlouhé době trenér z regionu. Na naší sportovní vizi se nic nemění a od trenéra očekáváme, že jí bude naplňovat. Že bude zlepšovat hráče, které dostane k dispozici. O ambicích mužstva je předčasné mluvit.

Nakolik máte jasno o složení kádru na příští sezonu?

Bude hodně záležet na odchodech, přestupní termín je dlouhý. Ale představu už máme.

Lukáš Vaculík se přesunul ze hřiště naplno do pozice sportovního ředitele. Počítáte i s jinými odchody?

Skončilo hostování čtyřem hráčům, momentálně bohužel skončila smlouva Petrovi Tlustému. Na odchodu je Filip Novotný, o kterého je zájem. U dalších hráčů uvidíme, nic nás momentálně netlačí prodávat za každou cenu.

Budou chtít kariéru prodloužit další starší hráči: Zoubele, Lacko, Javůrek?

Lacko zůstane, u ostatních je všechno otevřené.

Dlouhodobě se také řeší ekonomická stránka klubu. Jaká je situace nyní? Máte představu o tom, jak by měl vypadat rozpočet na příští sezonu? Případně jak ho naplníte?

Naplnění rozpočtu je nekončící práce. Je to složité, ale pořád na tom pracujeme.

Hrozí z důvodů ekonomických problémů konec profesionálních fotbalových soutěží v Jihlavě? Mohla by Vysočina zůstat nejen bez první, ale i bez druhé ligy?

Splnili jsme podmínky licence na druhou ligu, což je snad dostatečná odpověď.

Ruku v ruce právě s rozpočtem jde většinou i plánování sportovních cílů pro další sezonu. Bude se Jihlava znovu pokoušet o návrat do nejvyšší domácí soutěže, nebo bude muset přijít úspornější varianta a s ní například boj o klidný střed druholigové tabulky?

Budeme chtít každý zápas vyhrát. Třeba si to sedne a budeme bojovat o špičku. Postupu se bránit nebudeme, ale momentálně neumím naši sílu odhadnout.

A jaká je situace u B-týmu? Podařilo se administrativně postoupit do třetí ligy. Bude cílem ji udržet? A je v současnosti v juniorce a starším dorostu dost hráčů, nebo budete muset tým doplnit „zvenčí“?

Tým nijak doplňovat nebudeme. V plánu je hrát MSFL s našimi hráči. Na rozdíl od minulých let nebudou odcházet na hostování do třetích lig, ale hrát MSFL v Jihlavě. Jedinou výjimkou je hostování Davida Šteffla do Vrchoviny, protože to jsme slíbili ještě před postupem juniorky.