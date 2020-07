Z trávníku do kanceláře. V první řadě musíme najít kouče, ví jihlavský Vaculík

„Moje kariéra skončila vlastně už zápasem ze Žižkovem,“ připomněl měsíc staré utkání, ve kterém si sedmatřicetiletý záložník přetrhl úpon u lýtka. „Věděl jsem to, byl jsem s tím smířený.“



Jak se na podobně zásadní krok hráč psychicky připravuje?

Od zimy jsem tušil, že tomu tak nejspíš bude. A tou koronapauzou se to ve mně zlomilo. Věděl jsem, že budu po sezoně jako hráč končit. Že bude potřeba udělat přestavba kádru, ať z důvodu, že se nepostoupí, nebo pro doplnění týmu poté, co by se postoupilo. Obě varianty pro mě znamenaly konec profesionálního hraní.

Nakonec vyšla varianta první a Jihlava zůstává ve druhé lize. Je to pro vás zklamání?

Na jednu stranu určitě. Na druhou se musíme podívat realitě do očí. Má to své příčiny. Od nás se očekávalo, že budeme hrát nahoře. Neříkám, že je to nějaký tlak, ale je to něco jiného, než když jdete hrát o střed tabulky. Od nás se čekalo, že budeme minimálně o baráž bojovat. Ale nezareagovali jsme v zimě dobře na změny v kádru, především v defenzivě. V českém fotbale se přitom vše odvíjí od obrany.

A ta vám vinou odchodu stopera Tijaniho a následného zranění Tlustého na jaře dost haprovala.

Jsem rád, že v posledních zápasech máme v defenzivě tři odchovance, s gólmanem čtyři, v základní sestavě. Ale přináší to chyby. Dostáváme spousty gólů, tým nemá takovou jistotu.

Defenziva tak bude potřeba před novou sezonou vyztužit.

Z hostování ve Vlašimi se vrací Filip Vedral a víme, že musíme přivést minimálně jednoho stopera. Tam nás tlačila na jaře bota nejvíc. V první řadě ale teď budeme hledat nového trenéra. To je první, co musíme udělat. Až ve chvíli, kdy se domluvím s ním, se bude skládat tým.

Do kdy byste chtěli mít jasno? Příprava vám měla začít už příští čtvrtek, platí to?

Nakonec jsme začátek přípravy posunuli na pondělí 27. července. I z toho důvodu, aby si hráči trošku odpočinuli. A k vaší druhé otázce: jasno o trenérovi bych chtěl mít co nejdřív. Věřím, že do konce týdne budu vědět víc.

V jakých vodách nového kouče hledáte? Zvenčí, nebo je ve hře i varianta posunout k áčku někoho z mládežnických trenérů?

Momentálně lovíme jen mimo klub.

Jak by následně měl vypadat výběr hráčských posil?

Od doby, kdy do toho mluvím, to fungovalo tak, že sedíme ve třech: já, Honza Staněk (ředitel klubu – pozn. red.) a trenér. A bavíme se o tom, jak by měl tým vypadat. Musíme se shodnout všichni tři, aby to mělo hlavu a patu. Nemá cenu, abych teď říkal, kdo tady bude a nebude. To se uvidí.

Je už v tuto chvíli jasné, kdo v Jihlavě končí?

Kromě Petra Tlustého, kterému skončila smlouva, jsou všichni pod smlouvou. Od toho se to bude vyvíjet. Říkáme, že když na někoho přijde adekvátní nabídka nebo někdo klub přeroste, vždy budeme ochotní jednat. Ale nevím, jestli tato situace nastane, protože jaro nebylo z naší strany povedené.

Co plánujete s hráči Fortelným, Rezkem a Koubkem, kterým končí hostování? Budete o ně znovu usilovat?

Momentálně se všichni vracejí do svých klubů. Forty určitě půjde někam do ligy, to bylo jasné už v zimě. Teď, v tuto chvíli, neuvažujeme o tom, že by se měl některý z kluků vracet. Ale to se může za měsíc změnit.

Máte už vyhlédnuté i nějaké hráče na případné doplnění kádru? Pauza před letní přípravou bude krátká.

Pauza sice krátká bude, naopak přestupní termín bude hodně dlouhý (usmívá se). V hlavě samozřejmě nějaká jména mám, někdo se nabízí, ale dokud tady budeme mít stávající kádr a nikdo z hráčů neodejde, tak vlastně nemám ani možnost, ani důvod tým doplňovat. Věřím, že když se mužstvo dostane do psychické pohody, dokáže hrát dobrý fotbal. Bude to hlavně o tom, to znovu skloubit, dát dohromady. Až přijde nový trenér, uvidíme, jak si to sedne.