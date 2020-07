Jihlavský gólman Lacman: Nevěděl jsem, co bude dál. Pak jsem ale dostal šanci

Fotbalisté FC Vysočina sérií sedmi „pokoronavirových“ zápasů bez vítězství přišli o šanci na boj o postup do nejvyšší soutěže.



V závěru sezony proto trenér Radim Kučera mohl dát prostor řadě odchovanců jihlavského klubu. Nejlépe se svou šancí naložil Michal Lancman, který po odchodu gólmanské jedničky Luďka Vejmoly obsadil místo mezi třemi tyčemi.

Zpravodajství z 29. kola FNL

„Bylo to pro mě velké překvapení. Zrodilo se to z ničeho nic, během krátké chvíle. Ale vážím si toho a doufám, že to bude tak pokračovat i nadále,“ říká brankář, který před dvěma týdny oslavil dvacáté narozeniny.

Je to tak trochu paradox.

Sám Lancman už si totiž příliš nadějí v možnost ukázat své umění nedával. Dokonce byl připravený na to, že po sezoně v klubu skončí.

„Musím říct, že to tak bylo. V první chvíli jsem nevěděl, co bude dál,“ připouští. „A pak jsem šanci dostal.“

Když se Luděk Vejmola přesunul na hostování do norského Haugesundu, ukázali trenéři právě na Lancmana, který ještě na podzim chytal za juniorku divizi. Šikovný mladík tak pomyslně přeskočil zkušenějšího Vlastimila Veselého.

„Myslím, že to nevnímá špatně. Problém s tím nemá,“ věří Lancman. „Určitě jsme se o tom spolu bavili, pár věcí mi i poradil. Má zkušenosti, něco odchytal, tak jsem byl za každou radu rád.“

„Přijde nová sezona a začne se znova. Uvidíme během letní přípravy, jak se to vyvine dál.“

Lancman postupně dostal příležitost v pěti po sobě jdoucích utkáních. Proti Vyšehradu udržel čisté konto, v sobotním duelu ve Vlašimi zlikvidoval pokutový kop soupeře. „Kromě Pardubic, kde jsme prohráli, to zatím hodnotím pozitivně. Byly to dobré zápasy, všechno výhry,“ pochvaluje si Lancman, který však ví, že v létě se vše zase smaže.

„Přijde nová sezona, začne se znova. Uvidíme během přípravy, jak se to vyvine,“ nechává vše otevřené. Situace je o to složitější, že v tuto chvíli nikdo neví, zda v Jihlavě budou pokračovat stávající hráči a trenéři. „Jsme v očekávání, co bude. Vůbec se neví,“ krčí rameny Lancman, který po sobotním vítězném zápase s týmem absolvoval společnou „posezonní“ večeři.

A to navzdory tomu, že teprve zítra Jihlava bude hrát závěrečný zápas s Ústím nad Labem. „Určitě budeme chtít zápas zvládnout a s fanoušky se rozloučit vítězstvím,“ vzkazuje Lancman.