Jsem rád, ale... Jihlavský Klobása ovládl tabulku střelců, přesto smutnil

„Samozřejmě mě to těší. Ale je to hořké,“ připustil šestadvacetiletý útočník, který za uplynulý ročník nasázel 17 branek - nejvíc gólů jednoho hráče v sezoně v moderní historii FC Vysočina.



„Zítra asi budu rád, že jsem to vyhrál. Budu mít větší radost,“ uznal Klobása. „Rodina mi to hodně přála, ať už mamka, taťka nebo všichni ostatní budou rádi, že jsem to vyhrál. Takže jsem rád, že jsem to udržel. Ale...“

K úplné spokojenosti odchovanci Mladé Boleslavi chyběl bodový zisk z úterního duelu. V něm Vysočina podlehla 2:3, když sice dvěma zásahy Klobásy ve druhém poločase dokázala smazat dvougólový náskok soupeře, ale v závěru znovu inkasovala.

„Mrzí mě, že jsme aspoň ten bod neurvali. A nerozloučili jsme se s trenérem minimálně remízou,“ zlobil se Klobása.

„Bohužel, už nám dnes chyběly baterky a na některých hráčích to bylo vidět. Ten půlrok, hlavně po koronavirové pauze, byl hrozně náročný. Jak fyzicky, tak psychicky,“ přiznal.

Konec oblíbeného trenéra? Smutná zpráva před zápasem

Klobásu už před zápasem zamrzelo, že v jihlavském klubu končí hlavní trenér Radim Kučera se svým realizačním týmem. „Proslýchalo se to, ale nechtěl jsem tomu věřit,“ prozradil Klobása. „Až dneska, kdy to zveřejnilo vedení FC Vysočina, jsem si říkal, že to asi tak dopadne. Byla to smutná zpráva už před zápasem.“

Produktivní forvard nijak neskrýval zklamání z toho, že se Kučera nedomluvil na prodloužení smlouvy. „Chtěl bych mu poděkovat za všechno, co pro nás udělal. Myslím si, že dlouho bez práce nebude. Vedl nás fakt dobře,“ tvrdí.

A podporu měl kouč také u dalších hráčů. „Poté, co jsme zpackali těch sedm zápasů po sobě a úplně se zničila sezona, si Lukáš Zoubele vzal v kabině slovo, poděkoval mu a řekl, že si ho hrozně vážíme a máme ho rádi,“ nechal Klobása nahlédnout za kulisy. „Jsou to všechno úžasní lidé - ať už pan Kučera, pan Mucha, nebo Pepa Hanzálek,“ zmínil i asistenta trenéra a kouče gólmanů.

Otázkou zůstává, jak bude vypadat nový realizační tým FC Vysočina. „Sice ještě nevíme, kdo bude nový trenér, ale budeme muset pracovat na defenzivní části,“ všímá si Klobása. „Všichni se budeme muset zlepšit ve hře dozadu.“

A sebekritiku si jihlavský forvard neodpustil v ofenzivní činnosti. „Střeleckou formu jsem bohužel nastartoval později, než by klub potřeboval,“ zmínil svých sedm branek v posledních šesti zápasech.