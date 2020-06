Vaculík: Nejbližší dva zápasy musíme zvládnout, nebo bude po naději

Hostující celek následným debaklem 2:5 potvrdil aktuální krizi, do které se během šesti zápasů po restartu jarní části Fortuna: Národní ligy po koronavirové pauze zabředl.

„Špatně jsem to kopl. Nebylo to ani k tyči, ani razantní. A když brankář trefil směr, měl to usnadněné,“ lituje sedmatřicetiletý záložník.

Situací, kdy jste nedal penaltu, si moc nevybavím. Vzpomenete si, kdy se vám něco podobného stalo naposledy

Vzpomenu. Ve třetím kole aktuální sezony v Třinci. A jestli si dobře pamatuji, tak to nyní byla moje teprve druhá neproměněná penalta v profi kariéře.

Nutno dodat, že to přišlo v hodně špatnou chvíli. Kdybyste pokutový kop proměnil, mohlo to tým vyburcovat.

Samozřejmě mě to mrzí. Nejsme v komfortní situaci, nejde nám to, nedaří se nám. Snažíme se chytit jednoduchými věcmi. Já jsem na hřišti od toho, abych tyto situace zvládal. A ve chvíli, kdy jsem penaltu nedal, tak to má i nějaký vliv na celý tým. Je to prostě chyba.

Ještě před přestávkou jste však dokázali snížit na 1:2. Jenže pak přišel poločas hrůzy a další tři inkasované góly. Co se stalo?

Fotbal rozhodují detaily. My jsme cítili, že utkání s Brnem ještě můžeme zvrátit: remizovat, možná i úplně otočit. Věřili jsme, že ač to byl fotbal nahoru dolů a Brno mělo v prvním poločase další šance, my jsme měli taky spoustu náznaků. A začali jsme dobře, hned ve 46. minutě jsme měli zajímavou situaci, kdy Zub (Lukáš Zoubele – pozn. red.) dostal míč před bránu. Ale nešli jsme za ním tak důrazně, abychom ho tam dotlačili. Minutu nato soupeř z podobné situace, kdy to nakopne před bránu a my to zase neodvrátíme, dá na 3:1. Přitom jsme trefili jejich hráče do hlavy, do ramena, nebo odkud se to odrazilo... To jsou malé střípky, které vás dostávají psychicky dolů. A v tu chvíli se to těžko otáčí. Protože dostat se zpět do zápasu dvakrát, třikrát, to není jednoduché.

Přitom na odpis jste byli už v šesté minutě, kdy jste prohrávali 0:2. A ještě jste se zvedli!

Stejně jako předtím v Chrudimi jsme měli špatný začátek a zase jsme se do zápasu dostali zpět. Dali jsme kontaktní gól. V poločase si říkáme, že to zkusíme. A podobně jako v Chrudimi kolem 50. minuty přijde rozhodující moment – odskočení na dvoubrankový rozdíl. A pak už je to složité.

Řada fanoušků FC Vysočina sledovala zápas v televizi a od komentátorů se dozvěděla, že Jihlava směrem dopředu utkání docela zvládla, ale defenziva byla doslova tragická. Souhlasíte?

Ano. My víme, že nás defenziva trápí. Ale ona nás svým způsobem trápila už na podzim. Protože jsme sice v prvních čtyřech kolech dokázali vždy uhrát nulu, ale od čtvrtého do šestnáctého kola se nám to už nepovedlo. To si přitom myslím, že na podzim jsme hráli líp a většina hráčů měla lepší formu. Jenže ve venkovních zápasech jsme brali jenom po bodu, protože jsme vždy inkasovali. Měli jsme snad čtyři nebo pět remíz 1:1.

Na druhou stranu: co byste za to na jaře dali. Jen v posledních dvou zápasech jste inkasovali devětkrát!

V zimě odešel stoper Momo Tijani, na kterého byla obrana zvyklá. S tím jsme sice počítali, ale hned ve třetím jarním zápase se v patnácté minutě zranil Tlusťoch (Petr Tlustý – pozn. red.), další stěžejní člen stoperské dvojice. Teď sice máme zajímavého talentovaného hráče, Karla Pojezdného, o kterém si myslím, že má budoucnost. Ale před rokem hrál druhou dorosteneckou ligu. A naskočit do druholigového mančaftu dospělých, táhnout ho, neudělat chybu a být osobnost, to není takhle jednoduché. A Waly Diouf, který přišel v zimě, se taky potřebuje adaptovat. Takže bohužel potřebujeme čas, který nyní nemáme. Protože zápasy jdou rychle po sobě a utíká nám to místo v baráži, o které jsme chtěli hrát.

Lukáš Zoubele v pozápasovém rozhovoru otevřeně řekl, že vám nyní v obraně chybí kvalita. A na nepovedené doplnění kádru si stěžoval i trenér Radim Kučera. Vnímáte tyto stížnosti, jako člen vedení klubu? Berete to na sebe?

Jednoznačně, já se za to neschovávám. Beru to tak, že jsme přestup Tijaniho chtěli i museli udělat. Jednak z ekonomických důvodů, jednak z důvodu toho, že jsme hráče chtěli posunout dál. Ale vyšlo to tak, že se to vyřešilo tři dny před koncem přestupového okna. Takže prostor na to, něco si vyzkoušet a přivést správného hráče jako náhradu, byl krátký. Myslím, že jsme nakonec nějakého trefili. Že to nebylo možná takové terno, jaké jsme čekali, je jedna věc. Druhá je, že jsme počítali s tím, že Petr Tlustý bude stabilní článek sestavy a k němu v průběhu jara najdeme druhého stopera. Že nám vykrystalizuje. Ale teď hledáme úplně novou stoperskou dvojici.

Najít se ji však nedaří...

Věřím, že naši mladí kluci mají před sebou zajímavou budoucnost. Vojta Křišťál hrál divizi, počítali jsme, že na jaře se bude někde rozehrávat. V přípravě ale vypadal tak dobře, že do toho skočil rovnou. Ale je to kluk, který má ve druhé lize odehrané dva nebo tři zápasy. Určitě padá na naši hlavu, že jsme nepřivedli ještě jednoho stopera ze Zlína, kterého jsme chtěli. To se nepodařilo. Teď si musíme poradit s kvalitou, kterou máme k dispozici. A snažit se i přes všechny problémy zápasy zvládnout a vyhrát. Je to o tom, že defenzivou to začíná. Defenziva je jednodušší než ofenziva, je jednodušší bránit než dávat góly. Nám se to ale nedaří. To je veliký problém a budeme se to snažit zlepšit a změnit.

Situace ještě není zcela beznadějná, ztrácejí totiž i soupeři. A tak vás od vysněné baráže stále dělí jen čtyři body...

Jsem rád, že výsledky ostatních nás stále drží ve hře. Teď to nemůžeme říct jinak, protože naším přičiněním to není. Ostatní, ať už Dukla, Hradec, nebo Žižkov, taky poztrácely. Tím nás drží v naději, že se o to třetí místo můžeme stále rvát. Teď ale musíme nejbližší dva zápasy zvládnout. Pokud bychom nezvládli duely se Žižkovem a v Sokolově, tak i tu naději, kterou zatím máme, ztratíme. Proto věřím, že nějakým způsobem, ať už hezky, nebo nehezky, uděláme šest bodů. A stále budeme mít o co hrát.