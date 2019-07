Příprava Líšně na druhou ligu. Nové dresy i minimální plat hráčům

Například do Líšně dorazilo vyjádření o tom, jak mezinárodní federace UEFA řeší odměny za starty hráčů v evropských pohárech.

„Koukali jsme na to s otevřenou pusou. Víme, že pro první a druhou ligu jsou reglementy v profesionálním fotbale stejné, ale k čemu to je nám?“ říká pobaveně Karel Hladiš, předseda druholigového nováčka. Anglicky psané lejstro podepsal a vrátil e-mailem zpět.

Převážná většina úkonů, jimiž musel od prvenství v MSFL z poloviny června projít, byla však nanejvýš nutná. Do 2. ligy mohou jen profesionální mužstva, což obnáší například podpis smluv se všemi hráči.

„V MSFL jsme to řešili tak, že jsme hráčům proplatili cesťáky a bylo,“ říká Hladiš. Jediným fotbalistou Líšně, hrajícím na smlouvu, byl Adam Fila. Kontrakt zněl na pět tisíc korun měsíčně.

To už ve 2. lize nejde. Kluby jsou povinny platit hráčům nejméně 10 tisíc měsíčně. V Líšni je většina platů nastavena právě na tuto hranici; s tím, že hráči mají následně prémie podle výsledků. Nejštědřeji honorovaný borec v kádru nováčka by si měl přijít na 30 tisíc korun.

Profíci do půl roku, akciovka do roka

Proměnu hráčů z amatérů na profesionály řeší Hladiš operativně. „Kluci musí vědět, za co hrají, na tom se domluvíme. Smlouvy se pak chystají tak, jak je čas,“ říká otevřeně. Několik hráčů již má podepsaných, s některými jednal ještě včera.

I tak ale skoro kompletní kádr druholigového nováčka tvoří pracující borci. Čistě jen fotbal hrají jen dvě posily – brankář Martin Šustr, který přišel z Vyškova, a záložník Adrián Čermák. Ten se nedávno ucházel o místo ve Zbrojovce Brno. Měl pak jít do Zlatých Moravců, ale na poslední chvíli se to změnilo, a tak je v Líšni.

Na dotažení všech kontraktů má Hladiš čas do konce roku, což je daná úleva pro nováčka soutěže. I řády pamatují na to, že stihnout komplet všechny procedury by v letní pauze bylo prakticky nemožné, zejména když se o postupu rozhodne až v posledním kole.

Ještě déle má Líšeň na vytvoření akciové společnosti, tou se musí stát do roka. Zatím funguje jako spolek.

Osvětlení ani vytápění nejsou ve 2. lize třeba

Přechod do profesionálního režimu bude náročný nejen na papírování, ale hlavně na finance. Hladiš si spočítal, že kdyby chtěl svoje mužstvo platit byť jen průměrně, nabobtná mu rozpočet o nějakých osm milionů korun ročně. Potřebuje se tak dostat na 20 milionů na sezonu. Pokrytou tuto částku ještě nemá.

Zásadní položkou v rozpočtu Líšně bude příspěvek od města, který na podzimní část 2. ligy činí tři miliony korun. Od roku 2020 by pak oddíl měl být zařazen ve standardním dotačním programu. Čekají ho ještě jednání na kraji.

Injekce z městské pokladny se odrazí i na změně designu dresů mužstva. Na hrudi bude druholigový nováček nově nést brněnské logo.

Každá koruna je v Líšni potřeba. Rekonstrukcí musel projít stadion i trávník, ještě včera se tam usilovně finišovalo a vzduch prořezával zvuk pracovních nástrojů.

Trávník je v Líšni ryze přírodní a kvůli době na jeho uchycení (potřeba je šest týdnů) pomýšlel Hladiš na odehrání 1. kola soutěže venku. Než o to ale stačil zažádat, podala svoji žádost o totéž Zbrojovka, která také opravuje hřiště. Jakožto dřívější žadatel dostala přednost.

Tady srdcaře Hladiše předstihl čas. Jinde ale úspěšně vyšel z předpokladu, že kdo je připraven, nemůže být překvapen. Model stadionu pro 2. ligu tak měl nachystaný už od roku 2006, kdy si modernizaci vysnil. Taky finance pro případný postup začal předjednávat už loni na podzim. V únoru si pozval zástupce Ligové fotbalové asociace, aby si s ním upřesnil, co všechno musí Líšeň pro vstup do profesionální sféry nachystat.

„Když jsme na jaře spadli z postupové příčky, říkal jsem si, že když už nic, aspoň budeme mít stadion, a zůstaneme v MSFL. Protože ale pracuji koncepčně, dokázal jsem se k jednáním po postupu rychle vrátit,“ líčí první muž kopané v Líšni.

Příznivé pro něho je, že pro 2. ligu nemusí klub mít ani vyhřívaný trávník, ani umělé osvětlení. To by stíhal skutečně jen těžko. Takhle bylo stadion potřeba vybavit především sektorem pro fanoušky hostí, novými turnikety nebo toaletami.

Stadion by zítra při debutu Líšně ve 2. lize proti Varnsdorfu měl mít kapacitu asi 1 300 míst. Hladiš doufá, že bude plno.