Potíže se stadionem i s kádrem. Líšeň má během přípravy problémy

Den před zahájením letní přípravy se nad stadionem fotbalistů SK Líšeň prohnala taková vichřice, že utrhla velkou plechovou plochu ze střechy přilehlé budovy. Pomačkaný plech se pak snesl na stoly pro občerstvení za jednou z branek a poničil je.

A tak ke všem úpravám, nutným před zahájením 2. ligy, kam jejich tým postoupil, přibyla líšeňským nadšencům práce i na odklízení škod po jedné z brutálních letních bouřek. „Práce je tady jako na kostele,“ konstatoval trenér Miroslav Machálek, když se rozhlédl po trávníku.

Také jemu se řada vrásek prohloubila. Vzdor příznivým výsledkům z prvních přípravných duelů (výhra 2:0 nad Vítkovicemi a remíza 1:1 s Uničovem) se Líšni nedaří nachystat kádr tak, aby bylo možné začít s jeho sehráváním před netrpělivě očekávaným vstupem do profesionálního fotbalu.

Trenéra Machálka v Líšni doplní Kafka od mládeže Novým asistentem trenéra Miroslava Machálka se v Líšni nestane Milan Valachovič, který se rozhodl zůstat v divizním Lanžhotě, ale Róbert Kafka. Bývalý výborný ligový záložník (např. Brna a Drnovic) dosud v Líšni působil u mládeže. Machálek se s ním bude dělit o vedení těch tréninků, které nebude stíhat kvůli svému civilnímu zaměstnání. Dalšími asistenty zůstávají Petr Pecha a Tomáš Bureš. „Pomáhá nám i náš bývalý brankář Tomáš Sedmidubský, víc věnovat se nám bude fyzioterapeutka. Rádi bychom měli lepší regenerační linku a zázemí. Snažíme se to tady dostat na bázi profesionalismu,“ podotkl Machálek.

„Máme obrovské komplikace,“ přiznal Machálek po návratu z utkání proti Uničovu. „Dva hráči se nám zranili (Daněk a Minařík) a příchody posil se zatím neuskutečnily. Některé nové hráče jsme měli domluvené, ale objevila se jim výhodnější nabídka, ať už sportovně, či finančně. Musím říct, že nás čeká hektických čtrnáct dnů, abychom dali dohromady mužstvo, které bude schopné hrát. Bude to velmi náročné,“ dodal zkušený trenér.

Přetlak má zatím pouze mezi brankáři. Mezi tři tyče se Líšni podařilo přivést Martina Šustra s druholigovými zkušenostmi z Vítkovic a zůstal Jan Vítek, jeden ze strůjců postupu. Do obrany přišel Michal Jeřábek z třetiligového Vyškova. „Mrzí mě, že jsme se (s Vyškovem) nedokázali dohodnout na uvolnění Lukáše Lahodného. Ještě se bude jednat,“ přeje si Machálek.

Nezaujatý pozorovatel by měl potíže uhodnout, jestli má Líšeň víc práce s rekonstrukcí areálu, aby se v něm 2. liga dala hrát, nebo se stavbou kádru. Třeba na místě za brankou napravo od hlavní tribuny, kde by už příští sobotu při utkání 1. kola proti Varnsdorfu měla stát tribuna pro fanoušky hostí s kapacitou 90 míst, minulý týden pouze parkovala stavební technika.

První „druholigový“ gól dal za Líšeň kapitán

I při viditelném nadšení, s nímž patrioti v Líšni na největší kapitole v klubové kronice pracují, čeká tamní klub velká výzva, aby bylo všechno na výkop 2. ligy nachystané.

„Všichni se snaží, aby to tady vypadalo co nejlíp. Klub se postupně vypracoval, teď je ve 2. lize, a od prvního dne po postupu se tady začalo pracovat. To je pro člověka, který tady hraje, uspokojivý pohled,“ řekl na startu přípravy kapitán týmu David Krška.

Symbolicky to byl právě on, kdo dal v dresu Líšně první „druholigový“ gól v přípravě do sítě Vítkovic. Do přípravy měl naskočit se Zbrojovkou Brno, z blíže neupřesněných důvodů z toho ale sešlo.

„Komunikoval jsem s trenéry, měl jsem zprávy, že tam do přípravy naskočím, nakonec řekli, ať nechodím. Jsem rád, že jsem se dohodl v Líšni a pokračuji tady,“ pokrčil Krška rameny.

Přiznal, že z 2. ligy má respekt. „Nikdy jsem ji nehrál, mírné obavy jsou vždycky,“ řekl Krška. „Snad se nám z ní nerozklepou kolena. Máme výbornou kabinu, což byl i jeden z našich velkých trumfů při boji o postup, ale sáhnout do kádru se bude muset. Kvalita musí jít nahoru. Chce to pobrat to nejlepší ze třetí ligy, co jde, a když se to podaří, můžeme hrát obstojný fotbal, jaký si přejeme předvádět,“ dodal.

Trenér Machálek požaduje především zkvalitnit obranu. „V MSFL jsme byli nadstandardním mužstvem ve hře dopředu. Měli jsme sice problémy v zakončení, ale hráli jsme hodně náročný, otevřený fotbal. Problémy máme v defenzivě, tu chceme dostat na vyšší úroveň,“ řekl Machálek.

Podobné problémy se skládáním kádru pamatuje i z Jihlavy, kde dřív působil. „Taky se to tam skládalo na koleni a výsledky tomu odpovídaly. Pak se podařilo dotáhnout kvalitního gólmana, útočníka a středního halva a rozjelo se to. Ono to bude nějaký čas trvat, ale u nás bude vidět touha po úspěchu a snaha kluků dokázat, že na to mají. Líšeň má neskutečně pracovité mužstvo, charakterově silné, zdravé. Doufám, že nováčkovská euforie bude u nás cítit. S ligovými kluby se nemůžeme rovnat, ale časem se ukáže, že tak špatní nejsme,“ podotkl Machálek.

Napřed ale musí slepit sestavu.