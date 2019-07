Vyprodaná premiéra Líšně: 1 542 diváků, dva góly a bod

Hodinu před výkopem netrpělivě očekávaného druholigového debutu korzoval líšeňský předseda Karel Hladiš nově zasklenými prostorami pro hosty nad hlavní tribunou a sledoval cvrkot pod sebou.

„Tolik lidí jako teď tady nebývalo ani na MSFL,“ odtušil při pohledu na lidského hada, propleteného od vchodu do areálu kolem restaurace do uličky směrem k tribuně. Nad zábradlím si tam s velkým předstihem fanoušci zabírali místo, aby měli pokutové území přímo před sebou jako na dlani.

„Jsem nervózní, ale stihli jsme to. Tyhle dveře tady ráno ještě nebyly,“ ukázal na vstup do kukaně pro novináře s úsměvem.

O tři hodiny později, na stejném místě, stál 68letý patriot Hladiš stále se stejným výrazem. Tréma z něho opadala velmi zvolna. „Jestli jsem si zápas užil? Já vám ani neřeknu,“ pravil upřímně.

Fanoušci pod ním tleskali a hráči Líšně po remíze 2:2 obíhali tribuny a děkovali za vytrvalého povzbuzování. Premiéra ve 2. lize se povedla.

Otevřete dřív! Fronta se táhla desítky metrů

Vstupenky na zápas se měly před vstupem do stadionu začít prodávat až v 16 hodin, ale už v 15.40 je před dřevěnou budkou solidní fronta. „Začali jsme o půl hodiny dřív, aby se všichni měli šanci dostat na místo,“ říká pořadatel, kontrolující za turniketem, aby nikdo nepronášel dovnitř zakázané předměty.

Líšeň najala pořadatelský sbor, vycvičený třeba ze zápasů hokejové Komety. Ukázalo se to jako chytrý tah, protože s náporem přicházejících fanoušků bylo potřeba improvizovat.

Kromě uličky s turniketem otevřeli pořadatelé ještě jednu uličku pro vstup diváků, a když i ta přestávala stačit, rozdělili ji na dvě poloviny a lidé tak mohli proudit dovnitř celkově ve třech frontách.

Radost fotbalistů Líšně.

Pár kroků za kontrolou lístků je čekal stánek se suvenýry a programy. „Poslední kousky, pojďte si koupit, nebudou,“ vyvolával prodavač na celé kolo.

S programy přeháněl, těch bylo dost. Zato vstupenek rychle ubývalo. Na trávníku už se hrálo a v 7. minutě domácí po nádherné technické střele Davida Kršky vedli 1:0, před branami ale zůstávalo ještě dost těch, kdo chtěli první druholigový fotbal v Líšni vidět.

„Všichni to bereme jako zkoušku toho, co dokážeme,“ dumal hlavní pořadatel Rudolf Čampa při jedné z pravidelných obhlídek.

Ve 12. minutě už měli hosté na kontě žlutou kartu a Krška se chystal ohrozit branku Varnsdorfu z přímého kopu, když se u hlavní pokladny odehrávala jiná důležitá situace: zavírání brány a odesílání fanoušků ke vstupu pro hosty. „Od nich fanoušci nepřijeli. Půjdou tam naši. Tady už není k hnutí,“ pravil Čampa.

A tak se zaplnil i skromný nový sektor. Až zhruba ve 20. minutě zápasu se dalo říct, že všichni, kteří přišli, jsou úspěšně na stadionu.

Hubáček, Hrachovina, Habanec nebo Šustr mezi diváky

Velkou pomocí pro organizátory bylo chování fanoušků, kteří vzali zápas jako svátek. I když se fronty táhly nebo pořadatel vykazoval pár lidí z prostoru za brankou, protože tam bylo potřeba nechat místo pro sanitku, nikdo neremcal.

Například za brankou na stupních na sezení se místní „starousedlíci“ porovnali sami. „Máme zasedací pořádek už dost dlouho,“ usmíval se jeden z nich.

Utkání si nenechali ujít ani známí brněnští sportovci. Přišli třeba hokejoví bratři Petr a Radek Hubáčkové; Radek svýma rukama pravidelně pomáhal i při rekonstrukci stadionu. Dostavil se reprezentační hokejový gólman Dominik Hrachovina, sympatie Líšni dával na tribuně najevo trenér Svatopluk Habanec (nyní trenér Třince) a pozorně hru sledovali i Pavel Šustr a Richard Dostálek, trenéři konkurenční Zbrojovky.

„Kulisa byla krásná. Do jara tady byla průměrná návštěva 500 lidí, najednou přijde patnáct set. Všichni fandí. Fantazie. Doufám, že to bude celou sezonu,“ hodnotil kapitán Krška směrem k ochozům.

Ty naposledy vzdychly v první minutě nastaveného času, kdy útočník Jan Hladík spálil obrovskou šanci. „Já jsem takový blbec!“ spílal sám sobě Hladík poté, co se vrátil z děkovačky k šatně. Dobře věděl, že mohl rozhodnout a zajistit si tak doživotní místo v líšeňské kronice.

„Musíme brát, co je. Klukům jsem řekl před zápasem, že prvním kolem se titul nevyhrává, že ať bude výsledek jakýkoliv, musíme to brát s chladnou hlavou a pracovat dál,“ konejšil ho na dálku Krška.

Jan Hladík z Líšně (vlevo) v souboji s Adamem Houserem z Varnsdorfu.

Další slova uznání přišla od soupeře. „V první řadě bych chtěl ocenit domácí prostředí, kolik přišlo fanoušků a jak se chovali. Jsem rád, že takovýto klub se dostal do 2. ligy,“ řekl trenér hostí David Oulehla, který prostředí v Líšni přirovnal k Opavě nebo Českým Budějovicím. „Atmosféra byla fantastická. Kdyby to v naší soutěži takhle bylo všude, bylo by to ideální,“ řekl.

Ocenil i výkon Líšně, která dvakrát vedla, a přestože při šancích Davida Bredy musela trnout, k výhře nebyla daleko.

„Domácí to v prvních třiceti minutách mohli rozhodnout,“ přiznal Outrata. „Uvidíte za pár kol, jak si zvyknou na tempo druhé ligy. Ale dole v tabulce nebudou. Jsou zde rozdíloví hráči jako Reteno, Krška nebo Machálek. A já jsem rád, že nehrál zraněný Demeter, s ním by byla Líšeň ještě silnější,“ zhodnotil sílu nováčka trenér Varnsdorfu.