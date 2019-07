Kapitán Líšně vyrábí dýmky. Z fotbalu přijedu ve dvě a můžu pracovat, říká

Například kapitán týmu David Krška (24 let) pracuje v rodinné firmě na výrobu dýmek. Na kraj Brna, do Líšně, dojíždí z Drnovic u Lysic, práce ho živí a o tom, že by ji opustil, nemá důvod moc uvažovat.

„Dělám dýmky se svým otcem, nemám pevně danou pracovní dobu a díky tomu můžu práci skloubit s fotbalem,“ říká Krška, jenž se v minulé sezoně na postupu Líšně do 2. ligy výrazně podílel. Nastřílel 12 gólů, byl druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva a zastal různé posty, od útoku až po zálohu.

Odpočinek u práce? Kdepak, otec je náročný

Možná by svoji životní rutinu musel změnit, kdyby na letní přípravu nastoupil do Zbrojovky Brno, která se o něho hlásila. Krátce před začátkem přípravného období z toho ale sešlo, Krška zůstal v Líšni, a tak se může dál zabývat i dýmkami. „Vyřezávám, vrtám, lakuju, brousím... zvládnu všechno možné. Můžu domů z fotbalu přijet ve dvě a dělat do večera, pokud je to potřeba,“ hlásí opora fotbalového nováčka.

Otec v něm ze všeho nejdřív viděl ligového fotbalistu. Krška taky dřív působil ve Zbrojovce, pak ale odešel hrát třetí ligu do Kroměříže. „A tátovo nadšení opadlo,“ glosuje to s úsměvem. „Teď jdeme do druhé ligy a tátovi se chuť do fotbalu zase vrací,“ dodává.

Přesto se rodinný tandem dál zavírá do dílny, odkud zásobuje zajímavý trh. Před lety Krška starší vyprávěl, že jednu z jeho dýmek si v Praze zakoupil i herec akčních rolí David Hasselhoff. Dýmky od Kršky se naučili používat i kníže Karel Schwarzenberg nebo herec Bolek Polívka.

Aby bylo jasno – značka Krška je mezi vyznavači dýmek uznávaná. Odpovídají tomu i ceny. Jeden ze specializovaných internetových prodejců nabízí například model Maistro Extra 2 za 12 800 korun.

„Čím míň lidí bude kouřit cigarety, tím lepší to pro nás bude,“ nezastírá líšeňský kapitán. „Každá naše dýmka je originál, klasický dřevěný kus. Máme zakázky, dodáváme do obchodů, jde to. Spoluhráč Tomáš Machálek se mně nabídl, že může naše dýmky brát do obchodu, kde prodává oblečení. Ten by mně mohl dohodit nějaké kšefty,“ laškuje Krška.

Protože materiál, z něhož se dýmky vyrábí, je už drahý, vyžaduje Krškova práce na speciálním zařízení soustředění od začátku do konce. Ideální činnosti na vyčistění hlavy po fotbale, řeklo by se.

To však 24letý fotbalista uvádí do širšího kontextu. „Dělám s otcem, takže ona ta práce je dost náročná. Otec je pořád nespokojen,“ krčí Krška rameny. Vyrobit jednu dýmku mu trvá šest až sedm hodin.

Pokud vás napadne, že kapitán mužstva mohl svoje dýmky dodat na oslavu postupu do 2. ligy místo obligátních doutníků, tak opora Líšně vysvětlí, proč ne: „V posledním kole se náš postup už moc nečekal, takže oslavy proběhly u každého spíš soukromě,“ připomíná. Ostatně sám ani nijak náruživým kuřákem dýmek není. „Občas si dám. Když to odhadnu od pasu, tak možná dvakrát do roka na nějakém posezení. Víc ne,“ vysvětluje.

Manuální práci dovede Krška ocenit i u ostatních. Třeba kolem sebe na stadionu v Líšni, který se chystá na druholigovou premiéru. „Je vidět, že i když času je málo, lidé do toho jdou naplno. Od prvního dne se tu začalo makat. Klub za něčím šel, někam se vypracoval a práce místních lidí je vidět. Dělají všechno pro to, aby naše účinkování ve 2. lize bylo obstojné,“ pochválil Krška líšeňské patrioty.