Jihlava našla náhradu za Pojezného, z Liptovského Mikuláše přichází Krčík

Kádr druholigových jihlavských fotbalistů by měl v aktuálním přestupovém období doplnit slovenský obránce Dávid Krčík. Příchod dvaadvacetiletého stopera Liptovského Mikuláše je reakcí vedení FC Vysočina na nedávný odchod reprezentanta do 21 let Karla Pojezného, kterého získal ostravský Baník a jenž jarní část Fortuna ligy stráví v Pardubicích.