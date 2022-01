Za přípravou do Chorvatska. Jihlavským fotbalistům se nechtělo letět

„Momentálně nechceme nikam vyrážet letadlem. Proto jsme ve fázi, že jsme si vybrali Chorvatsko a dojednávají se poslední detaily,“ potvrdil sportovní ředitel Vysočiny Lukáš Vaculík.

„Trenérský tým dal požadavek, že pokud bude jakákoli možnost v tomhle dlouhém přípravném období vyrazit někam ven, bylo by dobré to během těch devíti týdnů udělat,“ pokračuje Vaculík. Kádr by měl odjet v druhé polovině února. „Abychom se aspoň týden mohli připravovat na přírodní trávě, sehrávat se v detailních věcech a zároveň se utkat se dvěma soupeři,“ doplnil šéf jihlavského klubu.

Nejedná se však o jedinou změnu v programu zimních přípravných zápasů, které Jihlava udělala. Po dohodě s Chrudimí přesunula vzájemný duel, který se měl hrát na Vysočině tuto středu, na příští úterý 1. února.

„Chrudim měla vyšší výskyt covidu a byla v karanténě,“ vysvětluje důvod změny Vaculík. „Nám to vyšlo relativně vhod, protože sestavu nemáme ve složení, ve kterém bychom chtěli. Někteří hráči ještě téměř nenastoupili do přípravy, jiní toho zatím stihli málo,“ zmiňuje Vaculík zdravotní trable. Ty má Matúš Lacko, Miroslav Tureček, Róbert Štefánek, Radek Křivánek, Tomáš Franěk, Jaroslav Peřina, Fares Shudeiwa a Lukáš Musil.

„Musím však říct, že se u nás zatím nevyskytl žádný případ covidu, všechny testy jsou negativní, někteří hráči se necítí dobře,“ přibližuje situaci v jihlavském týmu.

„Tím, že máme přípravu dlouhou, můžeme si dovolit jim dát dva tři dny volna, aby se mohli doléčit. V této fázi přípravy nechceme riskovat, že by se někdo zranil na delší časový úsek,“ dodal Vaculík.

Další příprava tak Vysočinu čeká až v sobotu ve Vlašimi.