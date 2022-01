Ostrava získala z Jihlavy Pojezného, na jaře bude hostovat v Pardubicích

Fotbalisté Baníku Ostrava posilují na postu stopera, byť ze Sparty Praha definitivně získali Davida Lischku. Dnes dotáhli přestup nadějného středního obránce, reprezentanta do 21 let Karla Pojezného. Hned ho ale uvolnili na hostování do Pardubic.