Jihlava řeší, kdo nahradí Pojezného. Ve hře jsou dva cizinci

„Jsou trošku smíšené. Na jednu stranu přicházíme o kluka ze základní sestavy, který za posledního půl roku udělal velký progres, byl základním kamenem sestavy a měl stabilní výkonnost,“ říká Kameník. „Na druhou stranu nejen já, ale celý realizační tým a klub máme radost, že se náš odchovanec posouvá o krok výš. Je to taky výsledek naší práce,“ pokračuje.

Přestup do Ostravy. A hned na hostování do Pardubic

Reprezentant do 20 let přestoupil do Ostravy, se kterou podepsal smlouvu na 4,5 roku. „Měli jsme ho dlouhodobě v hledáčku. Je to mladý a perspektivní hráč už se zkušenostmi z reprezentačních výběrů,“ uvedl sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann.

„Těší nás, že se rozhodl pro nás, protože o něj mělo zájem více klubů,“ připomněl, že byl Pojezný v hledáčku také obou pražských „S“ – Slavie a Sparty.

V dresu Baníku však fanoušci Pojezného na jaře neuvidí. Ostrava se dohodla na jeho hostování v Pardubicích. „Je to pro něj další postupný krok ve sportovním vývoji,“ vysvětluje Grussmann. „Dostává se o patro výše do ligového týmu, bude si půl roku zvykat na ligové tempo, bude více na očích a věříme, že ho tohle angažmá opět o něco posune.“

Příchod levonohého stopera si Pardubice pochvalují. „Doplňujeme kádr a soustředění je na začlenění nových hráčů do našeho týmu ideální,“ uvedl sportovní manažer Pardubic Vít Zavřel před nedělním odletem na soustředění na jihu Španělska.

Jihlava si vyhlédla dva hráče, minimálně jednoho chce přivést

Jihlava však nyní musí vyřešit, kým Pojezného nahradí. Ve hře je příchod hráče zvenčí. „Konkrétně máme vytipované dva hráče, minimálně jednoho bychom chtěli přivést. Ale je to o jednání,“ uvedl sportovní manažer FC Vysočina Lukáš Vaculík.

Ten prozradil, že v tuto chvíli loví v zahraničních vodách. „Protože na českém trhu je velmi těžké sehnat něco zajímavého a zároveň dostupného,“ vysvětluje šéf jihlavského klubu.

„Vzhledem k tomu, že jsme s variantou Pojezného odchodu počítali, máme nachystané hráče, které budeme nyní oslovovat intenzivněji,“ prozradil trenér FC Vysočina Jan Kameník. „Do teď to bylo takové oťukávání, tento týden se budeme bavit trošku více.“

Vyloučeno však není ani to, že se Jihlava pokusí mezeru zaplnit z vlastních zdrojů. Nabízí se, že by více prostoru mohl dostat slovenský stoper Róbert Štefánek.

„Prokázal svoji výkonnost a to, že soutěž může velmi dobře hrát,“ říká Vaculík o pětadvacetiletém obránci, který přišel v létě 2020. „To místo by mohlo být otevřeno pro něj, zároveň ale má drobné zdravotní problémy a do plného tréninku se zapojí až příští týden,“ doplnil Kameník.