Pojezný? Může odejít, ale i zůstat, zní z fotbalové Jihlavy

Zůstane, nebo přece jen odejde? Během aktuálního přestupního termínu by druholigová Jihlava mohla přijít o talentovaného stopera Karla Pojezného.

O odchovance FC Vysočina, který je reprezentantem do 20 let, je zájem. „Dostali jsme dvě konkrétní nabídky,“ prozrazuje sportovní manažer FC Vysočina Lukáš Vaculík. „Jednu jsme shodili ze stolu. S druhým klubem jsme se v jednáních postupně posouvali dál, až jsme se dostali k částce, která by uspokojovala obě strany.“

Šéf jihlavského klubu nechtěl být konkrétní, podle informací MF DNES však o Pojezného usiloval ostravský Baník. Ten během jednání měl zvýšit původní nabídku ze sedmi na deset milionů korun.

„Nějaká jednání probíhají,“ potvrdil na začátku týdne trenér FC Vysočina Jan Kameník. „Může se to stát, nemusí. Jsme připraveni na obě varianty. Ať už Karel zůstane, nebo ne, nějak s tím počítáme. Bavíme se o tom, nebude to pro nás nic překvapivého.“

V úterý se v médiích objevila informace o tom, že Ostrava koupí za 15 milionů z pražské Sparty Davida Lischku, který v Baníku na podzim hostoval a jehož si Sparta v zimě nečekaně stáhla zpět.

Protože je 24letý Lischka podobně jako Pojezný levonohým stoperem, vypadá to, že tím případný odchod jihlavského hráče do Ostravy padá.

Jenže... „Nemůžu mluvit za Baník, jestli to padlo, nebo ne. Může to tak být, do toho nevidím. První oslovení od Ostravy však přišlo 2. prosince, kdy Lischku měli a počítali s ním,“ krčí rameny Vaculík.

Také šéf jihlavského klubu připouští, že Vysočina v tuto chvíli počítá s oběma variantami: že hráč, na kterého se vyptávaly také obě pražská S (Slavia i Sparta) odejde, nebo že pro jaro zůstane.

Sportovní ředitel FC Vysočina Lukáš Vaculík

„Jako klub jsme v nějaké chvíli připraveni, že ho ztratíme. Ale není to ve fázi, že by k tomu už došlo,“ tvrdí Vaculík. „Je to o dalších jednáních. Když zůstane, pro nás se nic nemění. Pokud by odešel, samozřejmě bychom na to nějak reagovali.“

Více prostoru by v Jihlavě zřejmě dostal pětadvacetiletý slovenský stoper Róbert Štefánek nebo teprve devatenáctiletý Kypřan Irodotos Christodoulou, vyloučen není ani zpětný přesun Filipa Vedrala z útoku do obrany.

Vaculík nechtěl spekulovat o tom, jakou procentuální pravděpodobnost dává možnosti setrvání Pojezného na Vysočině. „Neumím to odhadnout. Trh se mění ze dne na den. Před dvěma lety jsme si taky mysleli, že Tijani zůstane. A dva dny před koncem přestupního termínu se ozvala Slavia a on odešel na hostování,“ zmiňuje situaci, kdy u Mohameda Tijaniho padl už domluvený přestup do Sparty.