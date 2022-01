Dlouhé čekání na víza. Jihlavští fotbalisté v přípravě postrádají Talla

„Bohužel, v tomhle si musím trochu postěžovat. Není to jen o našem klubu. Je velký problém dostat víza, ať krátkodobá, tak dlouhodobá,“ mrzí sportovního ředitele FC Vysočina Lukáše Vaculíka. „Procedura, která byla dva roky zpátky velmi jednoduchá, je momentálně velmi složitá,“ pokračuje šéf jihlavského klubu.

Na jednu stranu prý úřady chápe. „Na druhou stranu by ale úřady měly pochopit nás. Hráč má u nás platnou smlouvu a my ztrácíme čas.“

Podle Vaculíka mají úřady aktuálně na vyřízení žádosti 120 dní. „Představa, že hráč bude čtvrt nebo třetinu roku pryč, je pro nás téměř neakceptovatelná,“ říká otevřeně sportovní ředitel.

O pomoc požádal Národní sportovní agenturu (NSA). „Chtěl bych, aby se za nás někdo zaručil. A bylo možné vyřizovat víza tak, jak to bylo možné. Během 40, 50, maximálně 60 dnů,“ přeje si Vaculík. „Bohužel, momentálně jsme na to krátcí. Nenahrává nám ani složitá doba, ani změna vlády. Snažím se mailovou korespondencí pomáhat, být informován. Ale nyní nám nezbývá než čekat,“ říká na adresu 196 centimetrů urostlého forvarda, který na podzim zasáhl do pěti druholigových a sedmi třetiligových duelů.

Náhrada za Pojezného, nebo za Vlčka?

Tall nebude poslední, na koho Jihlava bude čekat. Vedení FC Vysočina nyní pracuje na příchodu obránce, který by měl pomoct zacelit díru vzniklou po nedávném odchodu stopera Karla Pojezného.

„Bude to komplikovanější, není to otázka nejbližších dnů,“ očekává Vaculík. „Viděl bych to, že dorazí až někdy v březnu. Ale chceme do toho jít, být připraveni a mít někoho s potenciálem do léta. Protože tady máme na hostování Tomáše Vlčka (Slavia Praha), u kterého nevím, jestli v létě zůstane, nebo se posune dál.“ Proto je rád, že se už podařilo dohodnout s Liptovským Mikulášem na příchodu slovenského stopera Dávida Krčíka.

„Je to mladý nadějný fotbalista. Věděli jsme o něm, už v létě jsme o něm mluvili, trenéři ho měli dobře nastudovaného ze slovenské ligy. Je to hráč, který má věkově ještě potenciál, v červnu bude mít 23 let. Je silný na balonu, má dobrou rozehrávku,“ představuje novou posilu. „Víme, že se na něm bude ještě hodně pracovat, aby zvládl ligové parametry. Ale je to hráč, který má perspektivu.“

V nejbližších dnech chce Vysočina dotáhnout Krčíkův příchod administrativně. „Dolaďujeme poslední detaily, během týdne to dotáhneme. Děláme to jako půlroční hostování s opcí, bavíme se o podmínkách opce,“ přibližuje Vaculík.

Karla Pojezného (vlevo) si v zimní pauze z Jihlavy pořídil Baník Ostrava, obratem jej však poslal na hostování do Pardubic, kde zapózoval s novým dresem.

Krčík bude mít půl roku na adaptaci. „A na to, aby se ukázal a přesvědčil nás, abychom opci uplatnili,“ očekává Vaculík. „Uvidíme, jak se to za toho půl roku všechno vyvine. Pro nás je důležité, abychom věděli, že pokud by hráč zapadl do sestavy, stal se stabilním hráčem, že o něj v létě nepřijdeme.“

Před koncem přestupního termínu není vyloučen ani další pohyb v jihlavském kádru. „Bavíme se ještě o dvou hráčích, u kterých přemýšlíme o tom, jestli by pro nás byli, nebo nebyli posilou,“ prozrazuje Vaculík. „Není to ale tak, že by případně měli vypadnout z kádru nějakého prvoligového týmu. Je to de facto o našem rozhodnutí, jestli do toho budeme chtít jít a najdeme společnou řeč,“ nechtěl odkrýt přestupové karty sportovní ředitel.