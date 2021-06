Jarolím: Testovaní fotbalisté mají hendikep. Je poznat, že kvůli covidu nehráli

„U těchhle hráčů je hendikep, že kvůli pandemii koronaviru dlouho nehráli. A je to na nich vidět, třeba na Láďovi Krobotovi,“ jmenoval útočníka, který na doporučení jeho otce přišel do Ústí nad Labem z Mladé Boleslavi; tu Karel Jarolím trénuje.

Nižší soutěže od 3. ligy se na podzim zastavily záhy po startu, soutěžní zápasy a na dlouho i tréninky pandemie odpískala. Takže podobně jako Jarolím to cítí Vlastimil Gabriel, šéf rovněž druholigového Varnsdorfu: „Vzít někoho ze 3. ligy, kdo byl dobrý před rokem, ale teď nehrál, je složité. Na testech se musí projevit během deseti čtrnácti dnů, aby mohl zůstat. Proto koukám spíš na hráče, kteří přece jen v nějakém zápřahu byli, nevypadli z toho na celý rok.“

Dvacetiletý Krobot, jenž má šest startů v nejvyšší soutěži, by v ústeckém kádru zůstat měl. „Tlačí nás bota vpředu, zatím tu máme jen jeho, to je málo. Vypadá nadějně, že podzim stráví u nás, i když ještě nějaký čas na rozhodnutí máme. Že něco umí, víme, to by nebyl ve Slavii a Mladé Boleslavi. Něco v něm je, ale musí se po tom roce vyhrát. A to platí i pro ostatní,“ míní Jarolím, který testuje také záložníka Václava Černého z Teplic a obránce Davida Šnajdra, jemuž končí smlouva ve Spartě.

Jarolím by rád viděl zpátky útočníka Matěje Koubka, pokud se neprobije do kádru domovských Bohemians Praha 1905. „Máme ho vyzkoušeného, zapadne do kabiny bez problémů, i kdyby přišel deset dní před soutěží. Je strašně poctivý, víme, co od něj můžeme očekávat,“ tvrdí trenér.

Naopak už nemůže počítat s ofenzivním šikulou Vasilem Kušejem. Vypršel mu kontrakt v Drážďanech a on zamířil do Prostějova za trenérem Jiřím Jarošíkem, který ho v Ústí vedl na podzim.

„Volali jsme o dovolené, o jeho situaci jsme spolu mluvili. Já říkal, že chci, aby zůstal, ale že taky čekám nějaké zlepšení. Ne co se týká přístupu, ale nebyl jsem úplně spokojený s útočícím hráčem, který nedal gól ani na něj nenahrál. Musí si to v hlavě srovnat sám. Ale myslím, že už byl rozhodnutý odejít do Prostějova. Trošku cítím zklamání, ale je to jeho volba.“

Václav Černý (v modrém) z Ústí v hlavičkovém souboji

Zato na odchod Mariána Tvrdoně do Plzně je pyšný. Slovenský brankář, nejlepší ve 2. lize v počtu vychytaných nul, se snaží prosadit do kádru Viktorie. „Počítali jsme, že odejde, poradíme si s tím,“ nestresuje se bývalý reprezentant Jarolím. „Máme tu Němce, který si vyzkoušel už dva soutěžní zápasy, a přišel Plachý z Teplic, který tu už působil. A jsem rád, že jako trenér brankářů nastoupil Jaromír Blažek, bylo to moje přání. Je to frajer, který si něčím prošel. Kvůli odchodu Mariána jsme potřebovali někoho, kdo mladým dodá zkušenosti.“

V prvním herním testu Arma porazila Brnou 5:0 po gólech Arapiho, Chodory, Hudce, Krobota a Bílka, ve středu se poměří s Libercem.