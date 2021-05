I Dynamo pohání fotbalovou Armu. V Ústí těží z německé mobilizace

„Jestli někdo váhá, ať z našich mládežníků nebo z rodičů, jestli touhle cestou jít, vůbec bych nepochyboval. Ti kluci jsou úplně někde jinde,“ zjistil kouč David Jarolím poté, co v zimě nastoupil na lavičku.

I jeho zocelil německý fotbal. Za západní hranicí však zůstal a vypracoval se až v kapitána Hamburgeru SV. „Můj odchod v šestnácti letech do Bayernu Mnichov byl trošičku jiný. Zdejší kluci do Drážďan dojíždí, mají trvalý domov a každý den se vrací k rodině. Což je na jednu stranu plus, na druhou já už dřív byl samostatný a zodpovědný. Ale i tak z toho těží, protože chování hráčů na hřišti i mimo něj, vyspělost a výchova jsou v Německu jiné,“ ví Jarolím.

Bratříčkování druholigové Army a Dynama, které letos vyhrálo 3. bundesligu, nahrává poloha obou měst. Dělí je 70 km a celá cesta vede po dálnici. Pro hráče z Ústí je to blíž než do Prahy. „Projekt zaštiťuje Evropská unie a trvá pět let. Přeshraniční spolupráce probíhá zejména v mládeži, někteří naši talentovaní hráči odchází do Drážďan již v patnácti letech. Díky zkušenosti z bundeslig přijdou připravení na profesionální soutěže v Česku,“ osvětlil Petr Heidenreich, sportovní manažer FK Ústí.

Legendární kotel fotbalového Dynama Drážďany.

Podle něj Drážďany investovaly hodně peněz do infrastruktury, takže mládež má skvělé podmínky. „Když po Euru 2004 Němci zmobilizovali síly, protože vypadli už ve skupině, vrazili veškeré prostředky do mládeže a výchovy hráčů, a jestli se na tom můžeme v uvozovkách přiživit, je to pro nás jedině dobře,“ podotýká Heidenreich.

Hráči pějí na saský klub ódy. „Atmosféra Dynama mě pohltila. Není to jen tak nějaký klub!“ básní Kušej. „Otevřelo mi to oči, hodně jsem se tam naučil a dobře připravil na dospělý fotbal,“ míní Jiránek.

V druholigovém kádru je od zimy a dal dva góly, naposledy devatenáctiletý záložník rozsekl bitvu s Duklou. „Byl jsem v Německu od U15 do U19 spolu s Adamem Čičovským a nasbírali jsme neskutečné zkušenosti. Jede se tam na sto procent. A taky jsme se naučili jazyk,“ pochvaluje si Jiránek. „Mentalita hráčů je tam jinde a konkurence větší.“

Po návratu domů teenageři rostou dál. „Jiránka mám od zimy, do té doby nastupoval jen za U19. A když vidím, jaký vývoj udělal, strašně mě to těší. A takových může být víc. Pokud má Ústí jako klub možnost téhle spolupráce, je to fantastické, i to mě sem zlákalo. Kluci v Dynamu poznají principy profesionálního přístupu k fotbalu,“ kvituje to Jarolím.

Vasil Kušej Simon Gollnack

Když forma nestačí na profesionální tým Drážďan, je smluvně pojištěn comeback do Ústí. Hráčská práva patří Armě. Výjimkou je Kušej, který do Dynama šel jako předvoj a patří mu. „Pokud si někoho vyhlédne třeba Bayern, oba kluby, tedy my i Dynamo, se na tom budeme podílet. Nikomu nebudeme bránit a jako Arma budeme pyšní, kam až se náš hráč dostal,“ tvrdí Heidenreich.

V zimě získal na hostování i mladíka Simona Gollnacka, v Česku útočníka sháněl marně. Německé profesionály dál platí Dynamo a je možné, že přijdou i vyzrálejší fotbalisté. Drážďany postoupily do 2. bundesligy a někdo se do kádru nevejde. „Máme teď v plánu do Drážďan vyjet a řešit hostování Simona i Vasila,“ prozradil Jarolím. „Kušej má obrovský potenciál, takových individuálně schopných hráčů, sebevědomých, charakterních a pracovitých je v Česku málo.“