Ikona fotbalové ligy Blažek cepuje brankáře ústeckých fotbalistů

„Věříme, že se mu bude dařit a že nám pomůže vychovat další mladé brankáře v A-týmu i v mládežnických kategoriích,“ řekl ústecký sportovní manažer Petr Heidenreich.

Blažek, kterému je 48 let, odchytal v 1. lize 19 sezon, 401 zápasů a zapsal si 157 nul. Pyšní se sedmi českými tituly, členstvím v Klubu ligových brankářů i bronzem z Eura 2004. V Armě má kontrakt do léta 2024 s opcí.

„U členů realizačního týmu chceme smlouvy kopírovat tak, jak ji má nastavenou hlavní trenér týmu David Jarolím.“ Hlavním Blažkovým úkolem bude rozseknout boj o gólmanskou jedničku. Dvojici s Davidem Němcem vytvoří exteplický Jan Plachý, neboť Marián Tvrdoň je na zkoušce v Plzni. „Máme dohodnuté přestupní podmínky, jakmile je Plzeň potvrdí, přijde na řadu přestup do západočeského klubu. To vše se může stát v horizontu 10 dnů,“ uvedl na klubovém webu Heidenreich.

Další změny na startu letní přípravy? Pokračuje hostování záložníka Emmera z Teplic, přichází útočník Krobot z Mladé Boleslavi. Arma vyzkouší teplického Václava Čermáka, Šnajdra ze Sparty či Pivoňku. Do tréninku se zapojil i Ital Arapi, pokračuje Francouz Cantin. Až si vyřídí víza, vrátí se Nigerijci Ikugar a Falay. Pryč je útočník Kušej, skončila mu smlouva v Drážďanech a on šel do Prostějova za exústeckým trenérem Jiřím Jarošíkem. Dalšího forvarda Koubka si stáhli Bohemians 1905, stejně tak Glöcknera Mladá Boleslav.

První přípravu hraje Arma v sobotu v Brné od 11 hodin.