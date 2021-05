Ústí osvobodil Němec. A brankářský kolega Tvrdoň? Fantazie

„Přál bych mu to hrozně. Samozřejmě by se uvolnilo místo jedničky, což je výzva i pro mě, ale hlavní je, že si nejvyšší soutěž zaslouží,“ tvrdí Němec. „Máme spolu výborný vztah, žádná rivalita. Chytá skvěle, na tréninku dřeme spolu.“

Slovák Tvrdoň je s deseti nulami nejlepším brankářem 2. ligy a v hledáčku ho mají ostravský Baník či Karviná. „Marián je fantastický gólman a měl by chytat v naší lize. Po odchodu kapitána Peterky převzal i větší zodpovědnost. V poslední době jsem jako trenér a předtím ani jako hráč neviděl brankáře s takovým potenciálem,“ vychvaluje ho trenér David Jarolím.

Když však Tvrdoň vyfasoval trest za čtyři žluté karty, otevřela se cesta pro Němcův druholigový debut. A vychytal sobotní výhru 2:1 proti Blansku.

„Měl jsem v hlavě, že by to Něma odchytal i tak. Jestli si někdo zaslouží hrát, tak právě on. Je to týmový hráč. Pracuje pro mužstvo a žije s ním, v životě jsem ho neviděl na tréninku otráveného, i když zastává pozici dvojky,“ lichotí Jarolím také Němcovi. Debut si 21letý gólman užil: „Já kryji záda Marošovi, vím, že je to moje pozice. Chci toho odchytat co nejvíc, jsem odchovanec a každý start je oceněním dřiny na tréninku.“

Inkasoval jednou a Jarolím jeho výkon označil za jistý. „Zvládl jsem to nějakým způsobem dobře,“ oznámkoval se sám Němec, který v mládeži působil i v Drážďanech. Blansko, ač po sezoně ve 2. lize skončí bez ohledu na umístění, vedlo a Arma musela zápas otáčet. Což nebylo k předchozí sérii čtyř porážek snadné.

„Je osvobozující, že jsme vyhráli. Nakopla nás o přestávce hezká motivační řeč trenéra Jarolíma, podrobnosti ale nechám v kabině,“ držel 186 cm vysoký brankář bobříka mlčení. „Vybojovali jsme to. Věděli jsme, že tu sílu máme. Po nezdarech jsme měli společné sezení i společný oběd, probírali jsme plno věcí. “

Ústí si polepšilo na 5. místo, chybí už jen tři kola. „Teď hrajeme v Líšni, zápas bude v televizi, chceme se ukázat. Pak zkusíme vrátit Dukle debakl 0:5 a do Vanďáku taky pojedeme vyhrát,“ plánuje Němec pro zbytek sezony. „Chceme být na vršku tabulky, nahoru se kouká nejlíp. Hrajeme za sebe, někteří kluci se můžou prodat, pořád máme motivaci.“