Happy end pana Vytrvalého. Tvrdoň míří z Ústí do Plzně

„Něco se rýsuje, ale nechci to zakřiknout. Že to je Plzeň, to jste řekl vy,“ cukaly koutky Tvrdoňovi po jeho ústecké derniéře.

Arma ve Varnsdorfu vyhrála 1:0 a skončila pátá, Tvrdoň už ale zápas sledoval jen z lavičky. Že odejde, je už v podstatě jisté. „Jsem za to strašně rád. Každý na to myslí, a najednou je to tady. Mám strašnou radost, snad to klapne,“ doufá.

Už dříve se o Slováka zajímala Ostrava, z přestupu ale nakonec sešlo. „Skončil tam trenér Kozel, který mě chtěl. Ve hře byly, a pořád jsou, i další kluby, ale teď přišlo tohle a já jsem za to strašně rád.“

Letos ve 2. lize vychytal 11 nul, nejvíc ze všech brankářů, přesto si uvědomuje, že přestup z Ústí do špičkového českého prvoligového týmu bude velký skok. „To není o jeden stupínek, ale tak o deset stupňů výš. Jen tak se každému nepodaří skočit z 2. ligy rovnou do takového týmu. A přitom jsem tady odchytal pár zápasů, někteří gólmani jich mají mnohem víc a takovou šanci nedostanou,“ váží si zájmu pětinásobného českého šampiona.

Rodák z Nitry už ale není žádný zajíc. Věří, že se může ve Viktorii prosadit. „Pořád jsem skromný. Do Ústí jsem přišel s tím, že jsem tady kryl záda mnoha klukům a říkal si, že si musím na šanci počkat. Teď mám za sebou dvě sezony, v nichž jsem chytal pravidelně, povedly se mně i týmu, mám nějaké vychytané nuly. Takže si myslím, že se mi do brány v 1. lize půjde líp. I ve druhé jsem se do ní musel dostat přes fakt dobré gólmany, takže se konkurence nebojím. Asi ani v 1. lize nepůjdu do brány hned, ale doufám, že se prosadím,“ je přesvědčený.