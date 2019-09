Jinde by lítaly pokuty, tady ve Varnsdorfu nás uklidňují, líčí Breda

Dobrý výkon s prvoligistou Zlínem by mohl tým nakopnout. „Dalo by se říct, že fotbalově jsme zatím nepřehráli nikoho jako Zlín. Určitě nám to sebevědomí zvedne, i když my nemáme co ztratit už teď. Jsme mladí kluci, musíme jezdit a ono to přijde. Zlín jsme pořádně potrápili, měli jsme hodně šancí, chvílemi si s námi nevěděli rady. Myslím, že z toho byli překvapení a zaskočení, nevěděli, kam dřív skočit. Ale bohužel z jedné standardky dostaneme gól a celá snaha a bojovnost přišla vniveč,“ mrzelo Bredu.

Na druhou stranu ho mohlo blažit, že se aktuálně nejslabší tým druhé ligy vyrovnal favoritovi. „Počítali jsme s tím, že nás trochu podcení. Ani ve druhé lize nebýváme v zápasech horší, ale bohužel nám chybí určité zkušenosti, protože jsme mladý tým. A naše chyby soupeři trestají.“

Nejvíc je to vidět v defenzivě, Varnsdorf sráží hrůzostrašná statistika - v průměru inkasuje tři góly za zápas!

„Od Zlína jsme dostali dva, to je určitý pokrok. Snad to bude pokračovat. Hlavně si musíme pohlídat standardky. Z těch 27 inkasovaných gólů jsme z nich dostali snad 20. Ale trenér Oulehla nás uklidňuje, žádná panika tu není, žádný obrovský tlak na nás vyvíjen není. V jiném klubu by létaly pokuty, možná by tady trenér už nebyl, u nás je to v klidu. Věříme, že se to srovná,“ je přesvědčený Breda.

I když je Varnsdorf momentálně v soutěži poslední, jeho odstup od klidnějších míst není velký. Na jedenáctý Prostějov ztrácí čtyři body. „Jsou tam čtyři týmy, které od sebe dělí bod. Stačí jedna výhra a jsme z toho venku, musíme chytit nějakou sérii, pak to půjde samo, protože jsme tady dobří fotbalisté.“

Bredův táta odkopal v lize devět sezon a dal 25 gólů, nastupoval za Liberec, Jablonec či Hradec Králové. „Jezdí na každý zápas, radí mi a podporuje mě.“ I angažmá ve Varnsdorfu mu schválil. „Byl jsem tu už před dvěma lety, je tady super prostředí i prostor pro zlepšování. Jsem rád, že můžu ve Varnsdorfu dávat a taky připravovat góly.“