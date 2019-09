Varnsdorf podusil favorizovaný Zlín. Kouč: Hráče musím ocenit, dřeli

„Probíhalo to v koloritu, který se nám teď děje, že nám zápasy utíkají o kousek,“ uvedl trenér David Oulehla, jehož Varnsdorf je ve 2. lize poslední se šesti body.

„Musím hráče ocenit, dřeli. Je to jen o tom, aby vydrželi u poctivé práce, u běhavého fotbalu, aby bojovali jeden za druhého, aby ve hře byla agresivita a nedali soupeři čuchnout. Je otázka času, kdy to přijde.“

První dva góly se vešly do necelých dvou minut. Hostující Fantiš po centru doklepl míč, chvíli nato srovnal z dorážky Breda. Neuznaný zásah Ondráčka pro ofsajd, hlavička Richtera, další Ondráčkova šance nebo Baracův obstřel, to je výčet některých hrozeb, kterými Varnsdorf mohl zápas před 820 fanoušky překlopit na svoji stranu.

Nestalo se, a tak v 73. minutě udeřil prvoligista z blesku z čistého nebe. Na roh si naběhl střídající Poznar a hlavou překonal Vaňáka.

„Podali jsme asi jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Škoda, že jsme v 1. půli dali jen jeden gól, šancí bylo docela dost na to, že jsme měli ze Zlína zdravý respekt. Ale nebyli jsme podělaní, chtěli jsme si to užít, což bylo to vidět,“ mínil domácí kapitán Pavlo Rudnytskyy. „V lize to nevypadá nic moc, ale budeme-li hrát jako dnes, nemám strach, že bychom se pohybovali nízko. Snad se odrazíme a začneme dělat body.“

Zlín přitom nasadil hráče s visačkou kvality. Wágner, Poznar, Jiráček, Železník, Fantiš, to je zkušenost, jaká Varnsdorfu chybí.

„Proto musím smeknout před mými hráči,“ zopakoval Oulehla. „Soupeř první poločas trošku podcenil a nás to vybičovalo k vynikajícímu výkonu. Proměnit šance, vedli jsme 3:1 a mohlo být rozhodnuto. V kontextu utkání jsme měli na to, abychom Zlín vyřadili.“

Hostující trenér Josef Csaplár přikývl: „Domácí hráli nadšeně a sympaticky, my moc profesorsky. Začali jsme šancemi, po vedoucím gólu jsem si říkal, že to bude dobrý, ale upadlo to do stavu, který byl nedobrý. Ani jsem o půli nechtěl sahat ke změnám, hráčům jsem důrazně řekl, že nebudu střídat, dohrajte si to vy.“

Ale když za zraněného Wágnera brzy po přestávce poslal na hřiště urostlého Poznara, ukázalo se to jako klíčový moment.

„Ve druhé lize jsme ze 27 gólů dostali asi 20 ze standardek, ve vápně nemáme zkušenosti. Poznar si fantasticky najde jednu standardku a takhle nás vytrestá,“ smutnil varnsdorfský střelec David Breda, jehož ekipa má hororový průměr tří inkasovaných gólů na zápas. „Takže dva od Zlína je pokrok.“

Ve třetím kole poháru se ze severočeských celků představí ještě prvoligové Teplice, které v úterý 1. října od 17 hodin vyzvou o patro níž hrající Třinec; ten přivede exteplický hráč a asistent Svatopluk Habanec.