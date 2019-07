Poločas trápení, poté výhra. Tréninky neomlouvají, tvrdí kouč Chrudimi

„Zápasem se Živanicemi jsme zakončili minisoustředění, kdy jsme měli dvoufázové tréninky. To ale není omluva pro to, co jsme především v první půli předváděli. Živanice podaly velmi dobrý výkon, přehrávaly nás,“ uvedl kouč Veselý pro klubový web.

„My jsme nebyli nebezpeční a propadali jsme do defenzivního bloku místo toho, abychom byli na balonu. Nejvíc mě však mrzí, že jsme ztráceli jednoduché míče,“ pokračoval Veselý.

Obměněná chrudimská skvadra po poločasové přestávce postupem času přece jen nabývala nad protivníkem z ČFL převahy a obránce Řezníček se záložníkem Kesnerem stanovili finální skóre. Šancí měla Chrudim víc, jenže Vašulín či Hlavsa ty svoje zahodili.

„V souvislosti s teplem, nízkým počtem hráčů soupeře a protočením dvou jedenáctek na naší straně se vývoj otočil a my se zlepšili. Zápas byl dobrou fyzickou prověrkou, žádné velké závěry z něj však dělat nebudeme,“ poznamenal trenér Veselý.

Podobně to viděl i jeho protějšek na lavičce živanického Sokola Roman Oliva. Jeho mužstvo se v přípravě teprve rozehřívá - byl to pro ně vůbec první letní přátelák.

„Jsme v úplně jiné fázi přípravy a od toho se to odvíjelo,“ sdělil Oliva, jenž byl nicméně - v pozitivním slova smyslu - dost zaskočený průběhem první půle.

„Tam jsme hráli slušně, ale pravděpodobně to souviselo s náročným programem, který Chrudim před zápasem měla,“ mínil. „My sami jsme v týdnu stihli jen tři tréninky, přičemž dva z nich byly ostré, takže na hře ve druhém poločase už to bylo znát. Výsledek je takový, jaký je, splnilo to účel z hlediska kondice. Hráči si sáhli na dno,“ kvitoval živanický trenér Oliva.

Jestliže na chrudimské straně byla z nových tváří k vidění jediná - africký záložník Njoya Azize Moustafa odehrál kompletní úvodní pětačtyřicetiminutovku.

Živanice představily hned tři borce. Dva z nich jsou fanouškům druholigového fotbalu v kraji notoricky známí. V brance Sokola nastoupil Luděk Frydrych, dříve gólman Pardubic, který naposledy chytal za třetiligové Zápy, a ve středu pole operoval Sebastien Langr, jenž ještě na jaře patřil do kádru Chrudimi. Ten do Živanic přišel zatím na půlroční hostování.

„S oběma na podzim počítáme. Kromě nich hrál ještě obránce Matouš Spěvák (z Pardubic), který je u nás na zkoušce,“ vypočetl Oliva.

Příjemnou zprávou pro příznivce jeho týmu též bezesporu je, že se po vážném zranění kolena do tréninku vrací ryšavý útočník Tomáš Kakrda. „Vše jde podle plánu. Začíná běhat, věříme, že tak za tři čtyři měsíce by zase mohl naskočit do hry,“ přál si kouč Sokola.