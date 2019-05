Příští rok budeme poučenější, věří chrudimský brankář Mrázek

To bylo tak. V říjnu si Mrázek v utkání s Českými Budějovicemi (2:2) ošklivě poranil koleno, načež nuceně vynechal tři zbývající podzimní kola. A přestože pak (po zlomenině nosu z přípravy) stihl hned první jarní klání s Brnem (1:2), kouč Jirousek později gólmany dvakrát protočil, takže obvyklá jednička přišla o dalších osm startů.

„Když jsme schytali šestku ve Znojmě, dal tam trenér zase Simona. Dařilo se mu, ta změna v bráně prospěla. Simon tým podržel, když jsme ty body potřebovali,“ chválí 27letý Mrázek kolegu. „Po zápase s Třincem (1:2) mě tam kouč zase vrátil, chtěl udělat další impuls, abychom to zvládli a zachránili se. To se naštěstí podařilo a myslím, že celá Chrudim - nejen my hráči a vedení klubu - je ráda, že to takhle dopadlo,“ pokračuje gólman.

Poslední utkání sezony proti žižkovské Viktorii (porážka 1:2) jste si před vlastními fanoušky moc přáli vyhrát. Kde vidíte příčinu toho, že se to nepovedlo?

Myslím, že jsme neproměnili spoustu tutovek, kdy nás vychytal gólman Žižkova Soukup, nebo jsme ho trefili. Hosté naproti tomu měli tři brankové příležitosti a dvakrát nás potrestali - jednou z brejku a jednou po vráceném rohovém kopu.

Góly, co jste dostali, byly docela laciné, ne? Třeba v prvním případě jste měli jít do šance z protiútoku a případně skórovat spíš vy, ale zbytečně jste vpředu přišli o míč...

No. Ztratili jsme balon, oni to dobře vykombinovali a uklízeli do prázdné. Těžko se s tím pak dalo něco dělat...

Věřil jste, že snížíte ještě do konce prvního poločasu?

My jsme si na jeho konci vytvořili tlak; člověk doufá, že spoluhráči soupeři ten kontaktní gól dají. Povedlo se to v nějaké 47. minutě, což bylo super. V kabině jsme byli nahecovaní otočit ten zápas v náš prospěch. Bohužel se nám to nepodařilo.

Zanadával jste si, když jste viděl, jak spoluhráči trefují břevna, nebo brankáře Viktorky?

Já jsem impulzivní gólman, nadávám si tam pro sebe dost často (úsměv). A teď to nebylo jiné.

Byla nějaká situace, při které jste si říkal, že už to snad není možné?

V 93. minutě, jak jsme znovu nastřelili břevno. To už jsem věděl, že ten gól asi nedáme a poslední domácí zápas prohrajeme.

Nic to nemění na tom, že jste příslušnost ve druhé lize dokázali uhájit. Jaká ta sezona byla?

Když se na to podívám od začátku, vlastně jsme nevěděli, do čeho jdeme. Hráli jsme první kolo na Žižkově a zvládli přivézt bod. S tím jsme byli spokojení a mysleli si, že doma jsme neporazitelní, v předchozích letech se nám tu většinou dařilo. Druhá liga je ale trošku něco jiného než třetí, týmy nás trestaly po hrubých chybách. Možná deset gólů jsme si dali úplně sami, inkasovali jsme po zbytečných malých domů, nebo to byly přímo vlastňáky. A taky jsme nedali snad osm penalt nebo kolik... Prostě je neumíme kopat, to nás taky stálo body. Příští rok z toho už ale budeme ponaučení, zlepšíme to a zachráníme se dříve.

Teď definitiva padla až v předposledním utkání v Prostějově.

Do toho zápasu jsme chtěli dát všechno, rozhodnout to tam, než to řešit v posledním kole. To se může stát cokoliv. Celý týden jsme se na to připravovali a uhráli to.

Byl z vašeho pohledu vidět rozdíl mezi podzimem a jarem co do stabilnosti výkonů týmu?

To ano, až na nepovedený zápas ve Znojmě, kde jsme dostali těch šest gólů, byly výkony vyrovnané, vyspělejší. Ty zápasy jinak skoro vždycky rozhoduje první gól.