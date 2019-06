Mohli jsme mít dřív klid, soudí loučící se chrudimský kouč Jirousek

„Při trénování na nějakou pořádnou dovolenou kvůli přípravě nikdy nebyl čas. Asi pojedeme víckrát, na přelomu července a srpna,“ plánuje 46letý kouč, který si chce od fotbalu dát na nějakou dobu pauzu.

Co vám ten rok ve druhé lize o téhle soutěži řekl? Jaký na vás udělala dojem?

Pro mě byl přechod ze třetí do druhé ligy velmi příjemný v celkové kultuře. Stadiony, zázemí, vystupování lidí... Když si vzpomenu na nejmenované zápasy ve třetí lize, tak aniž bych se chtěl někoho dotknout, chování některých diváků a realizačních týmů bylo velmi nízké. Nevnímal jsem to jen já, ale i hráči. Po polovině soutěže jsme si řekli, že už kvůli tomu bychom ve druhé lize chtěli dál být.

A pokud jde o její sportovní úroveň?

Týmy mají mnohem méně slabin. Ve třetí lize jste narazil na to, že soupeř měl na nějakém postu horšího hráče a dalo se přes něj hrát. Ve druhé lize jsou ale všichni dobře trénovaní a vedení. Platili jsme body za hrubé individuální chyby vzadu nebo neproměněné pokutové kopy. To nepřidalo psychice hráčů, přitom ta je nesmírně důležitá a dost rozhoduje. Ale tým udělal v průběhu roku i v tomhle pokrok a jsem přesvědčený, že to v další sezoně bude zase o kousek lepší. Nic nás nezaskočilo negativně, spíš to byla naopak pozitiva. Se druhou ligou byly spojené vyšší návštěvy na domácím stadionu. Před takovou kulisou se klukům hraje lépe, každý zápas má lepší atmosféru. Když přijede Brno nebo Jihlava a přidají se derby s Pardubicemi a Hradcem, diváci tam jsou. Četl jsem, že jsme byli třetí v počtu diváků na domácím hřišti. To je přece pro Chrudim dobrá vizitka.

Co se vám honilo hlavou poté, co jste ve druhém jarním kole prohráli 1:6 ve Znojmě, které bylo jedním z konkurentů v boji o sestup, a najednou jste přes podzimní vítězství nad ním 4:1 měli horší vzájemný zápas?

Po prvním kole s Brnem, kde jsme sahali po bodu, ale dvě minuty před koncem jsme dostali gól na 1:2, jsem cítil, jak je tým dole. Dělali jsme pak na tom, abychom se na Znojmo adekvátně připravili. Šli jsme hrát odvážně, nahoru, s čímž soupeř myslím moc nepočítal. Troufám si tvrdit, že v prvním poločase jsme byli určitě lepší. Měli jsme mnohem víc šancí, dali jsme tyčku a břevno. Ale v poločase jsme prohrávali 1:2 a ten zápas nešel za námi. Za tu hru jsme nebyli odměněni. V kabině jsem od hráčů slyšel, že to tam zvládneme, jenže přišel nejhorší druhý poločas v celé soutěži. Z pěti střel jsme dostali čtyři góly. Dvě kola po dlouhé zimní přípravě, nula bodů, skóre 2:8... To bylo špatně. Tam jsem se rozhodl udělat změnu na postu gólmana, což jsme dřív moc nepraktikovali, pokud to nebylo vynucené. Čistě jako impuls pro tým, aby se nastartoval. Nakonec se to povedlo.

Následná remíza 1:1 v derby s Pardubicemi zřejmě byla pro další vývoj nesmírně důležitá.

Byl to bod z domácího zápasu a my potřebovali udělat jakýkoli bodový zisk. Tým v závěru prokázal velkou snahu (Lukáš Kopecký nakonec vyrovnal z penalty v 82. minutě). Posloužilo nám to k tomu, abychom se odpíchli. Aby tým za práci z přípravy, která započala už někdy v prosinci, konečně něco sklidil.

Považujete si nejvíc výhry 4:3 nad Jihlavou, kterou jste v dobře rozehraném zápase vyválčili až v 90. minutě?

To byl nejemotivnější zápas. 0:1 prohráváte - dostanete gól ze standardky, když jste předtím odehráli výborných 20 minut a soupeře jste tlačili. Pak najednou za 14 minut druhého poločasu dáte z 0:1 na 3:1, jste nahoře, euforie... Soupeř následně jednak kvalitou, jednak naším ne úplně stoprocentním taktickým počínáním srovná na 3:3 a říkáte si, že tohle ještě bude problém udržet... Jihlava je v té chvíli hodně na vlně. A nám se v poslední minutě povede dát gól, je to naše první televizní utkání, na stadionu spousta lidí. Že to skončilo 4:3 bylo výborné. Já si jako pragmatik vážil hlavně těch tří bodů, byly velmi důležité. V té době jsem si vážně začal myslet, že záchranu zvládneme. Ty počty mi vycházely. Cenné vítězství, i pro fanoušky to byl zážitek.

Která prohra naopak nejvíc bolela? Zmíněné Znojmo?

Vítkovice a Třinec. Viděl jsem, kolik máme bodů, jaké zápasy máme před sebou a jak jsme schopni doma hrát. Fakt jsem si myslel, že Vítkovice porazíme a budeme zachránění mnohem dřív. A my hrajeme 75 minut na soupeřově polovině, víme, že produkuje brejkový fotbal. Ale hosté se nám tam stejně z jedné standardky dostanou a dají gól... My jsme hráli, hráli a sami ho nebyli schopni vstřelit. Takový zápas mě mrzel nejvíc. Když už bylo všechno špatně, měli jsme minimálně remizovat, ale v žádném případě odevzdat tři body. Tím nepodceňuju Vítkovice. Měli jsme tam období, kdy jsme třeba pětkrát po sobě dostali dva nebo tři góly. Nebyli jsme schopni udržet nulu, ani hrát na jeden gól. Že přestřílíte Jihlavu je fajn, ale dlouhodobě takové výsledky dělat nejde. Apelovali jsme na tým, že musíme hrát mnohem poctivěji dozadu, i když to třeba nebude tak koukatelné. Lidi můžou křičet z tribun, že by chtěli super fotbal, to já bych chtěl taky. Ale musíte mít body, aby hráči byli v pohodě. O tom jsem se přesvědčil ve třetí lize, že když měl tým náskok a hráči byli uvolnění, byla radost se na ně dívat. Tohle však byla jiná situace, bojovali jsme o každý bod. Tam jsem byl naštvaný. Vítkovice i Třinec doma prohry 0:1... Když vezmu celou sezonu, tak byly snad jen čtyři mančafty, se kterými jsme nebodovali. Mezi nimi tyhle dva týmy. V obou dvojzápasech jsme přitom měli remizovat, ne-li vyhrát. A nakonec z toho nebyl ani jeden bod. Mohli jsme mít větší klid.