Nepřicházím dělat v mužstvu revoluci, tvrdí nový chrudimský kouč Veselý

Jirousek: Je to impuls pro tým S Jaroslavem Veselým je roky velký kamarád a za jeho příchod k chrudimskému fotbalovému týmu Pavel Jirousek mocně lobboval. I s ohledem na to, že mají sen jednou (až se druhý jmenovaný po pauze nespecifikované délky k trénování vrátí) vést mužstvo společně. Jirousek si dobře uvědomuje, že vstoupit do takřka rodinného klubu pro Veselého nebude nic snadného, přestože většinu hráčů v kádru zná. Přece jen, dosavadní chrudimský kouč první tým vedl dohromady 15 sezon, dokázal s ním dvakrát postoupit (nejprve z divize do ČFL, později do druhé ligy) a dvakrát vyhrát třetí ligu. Na to by se těžko navazovalo komukoli. „Určitě to není jednoduchá situace,“ říká Jirousek. „Není úplně obvyklé být v naší republice na stejném místě tak dlouho, takových případů moc nebude. Když jdete trénovat, musíte být připravený na to, že vás odvolají. To řemeslo takové je, kdo není připravený, jen kolem sebe zbytečně kope.“ Jemu samotnému se to však ještě nestalo - skončil z vlastní vůle, protože chce nabrat energii. „Taky mě to potká... Je to specifikum tohohle klubu,“ podotýká. Typické není ani to, aby hráči stávajícího trenéra k setrvání tolik přemlouvali. Předloni se jim to ještě povedlo, letos už nikoliv. „Potěšilo mě to, ale zároveň jsem se snažil klukům vysvětlit, že to může být i impuls pro ně. Jiný trenér bude chtít něco trochu jiného, může na ně mít jiný pohled. Zásadně mě to přemlouvání neovlivnilo. Já byl pevně rozhodnutý, že přestávku potřebuju,“ konstatuje Jirousek. Že jednou bude znovu dirigovat hráče z lavičky, je nicméně jisté. „Moje paní ví, s kým žije a že dělám fotbal,“ usmívá se.