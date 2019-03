Fotbalová Chrudim je bod od pádu, sestupovat ale nehodlá

„Pořád se mluví o tom, že parta je dobrá, ale já bych tyhle věci nezlehčoval. V zimě jsme na tom hodně pracovali, odjížděli jsme kvůli tomu i na soustředění. Musíme se stmelit, protože věřím tomu, že až se soutěž začne lámat, tak přesně takové věci nám pomůžou. Neříkám, že jsme na podzim měli kabinu špatnou, ale prohráli jsme šest zápasů o gól a mentálně jsme trochu zaostávali,“ řekl na předsezonní tiskové konferenci trenér Chrudimi Pavel Jirousek.

Hlavně kvůli tomu se místní klub zaměřil na příchody zkušenějších hráčů. „Obranu nám vyztuží Michal Rendla s Ondrou Venclem a v útoku by nám měl pomoci starý známý z kraje Milan Ujec... Věříme, že tyhle kroky se nám vrátí v dobrém,“ pokračoval Jirousek.

Dále pak do Chrudimi přišli Roman Čáp a coby hráč může na trávník vyběhnout i kondiční kouč Lukáš Kraják.

Výsledky MFK Chrudim v přípravě

Pardubice - Chrudim 2:2

Chrudim - Jablonec 1:3

Varnsdorf - Chrudim 1:2

Dukla Praha - Chrudim 4:1

Chrudim - Slatiňany 1:1

Chrudim - Dobrovice 0:1

Ústí n. O. - Chrudim 1:3

Chrudim - Sokolov 2:1

„Toho jsem do Chrudimi přivedl před dvěma lety z Hradce a věděl jsem, že to bude platný hráč našeho kádru. Kvůli zdravotním potížím se však dal na dráhu kondičního trenéra, v jehož pozici u nás v zimě začal působit. Pro sichr jsme si z něj znovu udělali i hráče, protože vím, že v nějakých fázích ho využijeme a jeho účinky budou blahodárné,“ popisoval Jirousek.

Už v sobotu v 10.15 na jeho tým čeká první jarní kolo. Doma v něm přivítá brněnskou Zbrojovku, která s třiadvaceti body přes zimu držela sedmou pozici, ale rozhodně myslí na vyšší místa.

„Těžký soupeř. Bude pro nás velmi důležité dobře vstoupit do jarní části. A pak nás hned v dalším utkání čeká venku obtížné Znojmo,“ vyhlížel duely nováček v obraně Ondřej Vencl.

Byl jediným, který odehrál celých devadesát minut v generálce na jaro proti Sokolovu (2:1) a kouč Jirousek s ním nejspíš počítá i do prvního ostrého špílu, o zbytku bude ale jasno později.

„Generálka se tomu jen říká. Pro nás to byl pouze další přípravný zápas, první na přírodní trávě, takže jsme dali prostor všem hráčům, aby si zvykli. Hrát proti Zbrojovce nemůže třeba Petr Rybička, který to má ve smlouvě,“ poodkrýval složení Jirousek.

V útoku by měl s největší pravděpodobností vyběhnout Milan Ujec, který dvěma góly řídil výše zmíněnou výhru nad Sokolovem.

„Zpátky do druhé ligy se moc těším. Je to pro mě další motivace dokázat si sám sobě, že na to ještě mám. Doufám, že budu týmu maximálně prospěšný,“ přál si devětadvacetiletý ofenzivní hráč.

Jirousek: Jaká byla příprava, to říct neumíme

Včetně Tipsport ligy Chrudim v zimě odehrála osm přípravných utkání. Tři z nich vyhrála, dvakrát remizovala a třikrát odešla jako poražený tým.

Fortuna národní liga 2018/2019 výsledky a los

„Neumíme říct, jestli jsme měli dobrou přípravu, nebo špatnou, to ukáže až sezona. Špatné bylo, že jsme trénovali na katastrofálním umělém trávníku, který bohužel v Chrudimi dosloužil. V úvodu jsme kvůli tomu měli problémy se zraněními, ale teď před startem sezony jsme všichni zdraví. Kádr je kompletní,“ byl rád Jirousek.

Spokojený byl i předseda klubu Tomáš Linhart, který kladně hodnotil posílení směrem do kádru.

„Myslím si, že se nám to všechno celkem podařilo, až na Jakuba Šípka, kterého jsme chtěli udržet, ale Hradec si ho stáhl. Jak už tady však padlo, jestli jsme posílili dobře, to se uvidí až s přibývajícími zápasy,“ říkal. A v negativech nemluvil ani o podzimním působení Chrudimi ve druhé lize.

Změny v kádru Příchody: Michal Rendla (Králův Dvůr, host.), Roman Čáp (Jihlava, host.), Milan Ujec (Živanice, host.), Ondřej Vencl (SV Horn, Něm., přest.), Lukáš Kraják (Hradec Králové, host.)

Michal Rendla (Králův Dvůr, host.), Roman Čáp (Jihlava, host.), Milan Ujec (Živanice, host.), Ondřej Vencl (SV Horn, Něm., přest.), Lukáš Kraják (Hradec Králové, host.) Odchody: David Vodrážka (os. důvody), Jakub Šípek (Hradec Králové, konec host.), Denis Krištof (Jablonec, konec host.), Josef Stránský, Adam Zavřel (oba Slatiňany, host.)

„Pořád jsme nováčci, takže některé věci se stále učíme, ale řekl bych, že s pomocí všech se nám to celkem daří. Asi bychom byli spokojenější, kdybychom měli o pár bodů více, ale na druhou stranu si myslím, že situace není beznadějná. Náš cíl pro jaro je jasný - udržet druhou ligu v Chrudimi i v další sezoně,“ vyhlásil Linhart.

Při pohledu na skóre jednotlivých duelů bylo na podzim jasně tím nejnepovedenějším venkovní derby v Pardubicích (1:4). Hned ve třetím jarním kole se může Chrudim doma pokusit o reparát. I s bývalým Pardubákem Venclem v sestavě. „Na derby se těším. Přijde hodně lidí a bude to pro mě hodně pikantní souboj, v tuhle chvíli to však moc neřeším. Hraje se skoro až za měsíc a nás ještě před tím čekají dva důležité zápasy. Na Pardubice teprve přijde čas,“ okomentoval utkání pětadvacetiletý zadák.