Zlomený nos? Chrudimský brankář Mrázek by brzy mohl opět trénovat

„Říkali mi, že ‚cétéčko‘ často vypadá daleko hůř než to, co udělali mně. Takže teď mám nařízený týdenní klid a jsem doma,“ líčí Mrázek.

Co se 27letému gólmanovi v duelu s Duklou přesně přihodilo? „Šel jsem do souboje s Podaným, asi už mě nemohl přeskočit a kopnul mě do hlavy,“ popisuje brankář.

Výsledkem je prasklá kost horní dutiny nosní kousek od oka - další hodně nepříjemný úraz během relativně krátké doby. Na konci října totiž Mrázka ve druholigovém střetnutí s Českými Budějovicemi zradilo při výskoku koleno a ošklivě si poranil vazy a meniskus; zbytek podzimní části pak místo letité j edničky týmu dochytal mladík Simon Zíma.

Po Novém roce, kdy Chrudim prvně okusila boje v populární Tipsport lize, už byl Mrázek opět v brance, jenže přišel víkendový incident...

„Zranění se mi před tím kolenem celkem vyhýbala, takže jsem si smůlu snad nadlouho dopředu vybral,“ doufá brankář. „Je dobře, že je pořád příprava, do mistráku času dost,“ dodává s nadhledem.

Po splnění nucené, nicméně poměrně krátké pauzy by se měl Mrázek znovu zvolna zapojit do tréninků s chrudimským „áčkem“. Jestli pak bude nosit obličejovou masku, jakou pamatují třeba pardubičtí fanoušci u dvojice Jeřábek-Fousek, se teprve uvidí; do té doby bude počínání Chrudimi, včetně jejího sobotního domácího přáteláku se Štěchovicemi (od 11 hodin na umělé trávě), sledovat jen na dálku.

Ze zápasů, které stačil absolvovat, každopádně nemá zlý pocit. Není divu, vždyť Chrudim ve skupině B Tipsport ligy obsadila druhé místo za ligovým Jabloncem a před konkurenty z FNL z Varnsdorfu i Pardubic.

„I s Jabloncem jsme přes prohru 1:3 dokázali držet krok, bylo to pro nás dobré měřítko,“ říká Mrázek.

Dukla, jež je na tom po podzimu v nejvyšší soutěži mnohem hůř než Jablonec, s Chrudimí paradoxně cvičila víc. „Všichni si řeknou, že je dole, ale v tom poločase, co jsem odchytal, nám nepůjčila míč a pak nás potrestala ze dvou brejků. Zřejmě se projevilo, že byla v trochu jiné fázi přípravy než Jablonec,“ přemítá Mrázek.