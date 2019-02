Pro jaro posílili v Chrudimi o zkušenost vpředu i vzadu

Sportovní manažer Tomáš Linhart ulovil zkušeného útočníka Ujce ze Živanic s obráncem Rendlou z Králova Dvora, původní hostování šikovného slovenského záložníka Sulíka dotáhl v přestup a na zkoušku přivedl ještě další tři hráče: Matěje Šimona z Mladé Boleslavi, Toma Ulbricha z Liberce a čerstvě též Romana Čápa z Jihlavy.

Útočník Šimon se středopolařem Ulbrichem chrudimské trenéry nepřesvědčili; Čáp - ofenzivní záložník, jenž je odchovancem Hradce Králové - k tomu teprve dostane příležitost. „Jinak už by to mělo být asi všechno, leda by se naskytlo nějaké hodně zajímavé jméno,“ konstatuje manažer Linhart.

Teoreticky by se mohl z Hradce vrátit i forvard Jakub Šípek (v Chrudimi na podzim hostoval), ovšem není to moc pravděpodobné, protože mu to v přípravě za Votroky parádně střílelo. „V současnosti si ho chtějí nechat, ale necháváme si otevřená vrátka. Mají tři útočníky a trenér ho staví spíš na kraj, což moc není jeho post,“ podotýká Linhart.

Chrudimští si dost slibují především od Milana Ujce, jenž doplnil dvojici mladíků Rybička-Vašulín. „Milan hrál druhou ligu v Budějovicích i první za Žižkov, když z ní padal. Teď sice působil v nižších soutěžích, ale věříme, že by klukům mohl předávat zkušenosti a uplatnit chytrost a vyčuranost, které nám na podzim v útoku chyběly,“ nastiňuje manažer Linhart.

Podle něj je velkou devízou 29letého Ujce hra tělem. „Dokáže si udělat prostor a do soubojů chodí razantněji než Petr s Danem,“ srovnává Linhart.

Osmadvacetiletý Rendla pak doplnil stávající stopery. „Doteď jsme měli tři, jenže Denis Krištof byl tři čtvrtiny podzimu zraněný, takže se do toho pořád horko těžko dostává,“ říká Linhart. „Stálo to tudíž na Petrovi Drahošovi s Kubou Krčálem a sčítají se karty, což může být problém. Petr už jich nasbíral šest,“ upozorňuje. Třetí ligou prověřený Rendla by kromě jiného měl být prospěšný i v rozehrávce a hlavičkových soubojích a také schopností hru dirigovat.