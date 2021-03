Prvotním cílem zůstává záchrana, přiznává chrudimský trenér Veselý

„Je známo, že mě Žižkov oslovil, ale nemyslím si, že by to mělo mít na zápas nějaký vliv. Viktorka si sehnala kvalitního trenéra (Davida Oulehlu), a i když je v tabulce pod námi, vnímám ji jako jednoho ze tří největších favoritů na postup,“ varuje před protivníkem Veselý.



Žižkovu v tabulce patří šesté místo s devatenácti body, zatímco Chrudim přezimovala čtvrtá a má o bod více. Fanoušci v první řadě vidí, že jejich tým ztrácí pět bodů na vedoucí Hradec Králové, avšak kouč Veselý upozorňuje na pohled druhým směrem.

„Pět bodů na Hradec vypadá optimisticky, ale zároveň máme jen pět bodů náskok na Třinec, který je na hraně sestupu,“ říká. „Prvotní cíl se nemění, tím je záchrana. Ukáže se po třech čtyřech zápasech. Sekundárním cílem poté může být udržení se v horní polovině tabulky,“ dodává.

Základním předpokladem pro navázání na výkony z podzimu může být fakt, že v Chrudimi se přes zimu takřka nezměnil kádr. Jediným odchodem byl ten obránce Michala Trávníčka do Hradce, který ale podle všeho neproběhl úplně standardně. Klub ovšem nic blíže nespecifikoval.

„Jednání nebylo správné, nevím, čí to byla chyba, ale je z toho pachuť. Michal je pryč, jako hráče ho mám rád, takže mu přeji do další kariéry jen to nejlepší,“ vzkazuje Veselý.



Šanci ve druhé lize v chrudimském dresu naopak znovu dostane Roman Čáp, který uspěl na testech. „Sledovali jsme ho od doby, co od nás poprvé odešel do Chlumce. Ve všem se zlepšil, pro nás to znamená oživení zálohy a Roman si vyzkouší, kam se za rok a půl posunul,“ říká Veselý s tím, že jakmile to bude možné, Čápa v Chlumci nahradí Jan Havlena, který ovšem zatím vinou koronavirové pandemie trénuje s Chrudimí. Stejně jako mladíci David Látal a Petr Juliš.

„Oba mají velký talent, netajíme se tím, že chceme odchovancům dávat příležitost. Petr ještě na druhou ligu není připravený, ale brzy být může,“ vyhlíží Veselý.

Juliš prozatím nastupoval alespoň v přípravných zápasech, kterých Chrudim v zimě odehrála deset s bilancí čtyř proher, jedné remízy a pěti výher. „Příprava byla standardní. Každému hráči jsme pečlivě dávkovali minutáž, těší mě, že nikdo neměl žádné závažnější zranění,“ říká Veselý.