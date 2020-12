Fotbalisté Chrudimi přezimují čtvrtí. Skvělé, těší kouče Veselého

„Do jara je to rozehrané skvěle,“ neskrýval po sobotním vítězství 1:0 nad Vlašimí Jaroslav Veselý, trenér chrudimského MFK.

„Věděli jsme, že když tenhle zápas zvládneme, dává nám to netušené možnosti – zkusit zabojovat o lepší střed tabulky. Loni jsme několikrát byli na dosah těchhle míst, podobná utkání prohráli a hodilo nás to dolů. Teď to bylo naopak,“ srovnával kouč, který zároveň upozornil na to, že liga je nesmírně vyrovnaná. Což je fakt – ještě devátý Varnsdorf na Chrudim ztrácí jediné vítězství.

Na pozici Veselého mančaftu mohla být i Vlašim, pokud by na stadionu Za Vodojemem uspěla. Domácí útočník Mužík ji ovšem po kombinaci, do níž se zapojili i Sokol a Rybička, zmrazil už ve 13. minutě.

„Ten gól byl strašně laciný. A vzhledem k terénu a větrnému počasí pak bylo jasné, že i velmi důležitý. Chrudim v soutěži dostala jen devět gólů a velmi dobře brání,“ podotkl kouč Vlašimi Daniel Šmejkal.

Defenziva Chrudimských skutečně dlouho šlapala bezchybně, až po několika střídáních se hosté po 70. minutě dostali k pár nebezpečným střelám.

„Druhý poločas nebyl moc ke koukání, spíš samý souboj a hodně ztrát,“ řekl trenér Veselý. „Ty tři body jsme doslova uválčili, velice si toho vážím,“ doplnil.