Vítězný vstup fotbalistů Brna do druhé ligy se narodil v bolestech

Druhá liga na jižní Moravě Svůj první druholigový zápas sehraje v sobotu na Dukle nováček z Vyškova. Odjede i s čerstvou posilou do obrany Ahmedem Fofanou z Chrudimi. Trenér Jan Trousil by ještě rád přivítal jednoho útočníka.

Zajímavá přestupová hra se začala krátce před startem soutěže rýsovat v Brně, kde je ve hře stěhování útočníka Martina Zikla ze Zbrojovky do Líšně. Tam už Zikl hostoval, pravidelně se sice vracel do Zbrojovky na přípravu, skončil ale v béčku.

Líšeň vstupuje do soutěže dnešním duelem proti Žižkovu už bez trojice Lamine Fall, Václav Minařík a Guy Reteno Elekana, která míří do Blanska zahrát si MSFL.