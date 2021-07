Návrat? Otázka roku, věří brněnská posila Řezníček

Co se řešilo na kontraktu tak dlouho, klub oznámil příchod už skoro před dvěma týdny?

Čekalo se na pana majitele, protože byl v té době na dovolené. Nebyl ale problém, protože jsme se na všem domluvili a dolaďovaly se jen poslední detaily.

Nebyly tedy pochyby o tom, zda dohoda platí?

Vše bylo jasné už od oznámení mého příchodu před dvěma týdny, byla to už jistota a jen to potřebovalo oficiální podpis.

Poslední angažmá jste absolvoval v Teplicích, kde se vám docela dařilo, i když se klub musel do konce sezony strachovat o setrvání v nejvyšší soutěži. Nebyl zájem pokračovat na severu Čech?

Skončila mi smlouva a stal jsem se volným hráčem. V Teplicích navíc chtěli jít jinou cestou, takže jsme cestu k pokračování spolupráce nenašli. Nebylo to nic osobního, ale vedení mi sdělilo, že si mohu jít svou cestou, takže jsem šel.

Byl jste tu dva roky, dostával velký prostor. Hrál klub při námluvách na tuhle notu?

Tahle spolupráce rezonovala u obou stran, takže i já měl nejlepší motivaci se dohodnout. Když jsem tu byl, vynechal jsem dva zápasy kvůli žlutým kartám, jinak jsem byl pořád na hřišti. Odehrál jsem všechno včetně pohárů.

Chtěl jste se vrátit do známého prostředí?

Vždycky je příjemnější jít někam, kde už to člověk zná. Navíc chci pomoci Brnu dostat se zpátky tam, kam patří.

Nepochyboval jste ani trochu?

Majitel klubu Václav Bartoněk mi dal nabídku, která se nedala odmítnout. Sice jsem druhou ligu nikdy nehrál, ale neřešil jsem to. Měl jsem zájem vrátit se tam, kde se mi dařilo.

Prožil jste tu nejúspěšnější sezonu 2015/2016, kdy jste v 29 zápasech vsítil 13 branek. Vzpomíná se pak na Brno dobře?

Samozřejmě, já tu byl dva roky hrozně šťastný a klub i město se mi zalíbily. Fanoušci mě měli rádi a doufám, že stále mají. Nedá se to zapomenout, bylo to moc příjemné a já teď doufám, že to bude pokračovat.

V Brně jste se i přes pověst bouřliváka uklidnil, přitom Zbrojovka neplatí za nejklidnější adresu a pár hráčů už tu díky bujarému životu nalezlo konec kariéry.

Já už se uklidnil dřív, protože mé průšvihy v Budějovicích byly tenkrát už za hranou. Musel jsem se vrátit domů do Příbrami. Pak jsem se ale seznámil se svou ženou, dal dvacet gólů za dva roky a začalo to fungovat. Tady už to spíš jen pokračovalo a už jsem byl v pohodě.

Přibyla za roky nová tetování, nebo spíš vrásky?

Dost od obojího, ale snad stárnu jako víno. Předminulý ročník jsem útočil na krále střelců první ligy a možná jen pandemie, která mi vzala poslední dvě kola, mi zabránila, abych tehdy dohnal Kangu s Kozákem a Budínským. Cítím se tak stále dobře a věřím, že ještě pár let můžu hrát vysoko.

Při spojení vás a Zbrojovky si vzpomenu na malou aféru, kdy jste si nechal dát schválně žlutou, protože se vám nechtělo do Jablonce. Nehrozí to znovu?

A je to zase tady. (smích) To byla tenkrát tak vtipně překroucená kauza. To, že je v Jablonci zima a nechci tam proto jet, vypadlo tenkrát z trenéra Vaška Kotala. Já vlastně ani nevím proč, ale z úsměvné historky tehdy byla kauza a řešilo se to i na disciplinárce. To tak vůbec nebylo, prostě jsem dostal kartu, a že bude v Jablonci zima, mě v ten moment opravdu nenapadlo.

Nehlásil jste tedy Richardu Dostálkovi, že s vámi v Ústí nebo ve Varnsdorfu počítat nemá, že je to moc severně?

Vidíte, to mě nenapadlo. Zatím jsem mu to tedy neřekl. (smích)

Za Zbrojovku je nejproduktivnější Za rodnou Příbram naskočil Jakub Řezníček hned mezi elitu, v tuzemské lize ale oblékal dres Zbrojovky, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic, Sparty, Sigmy Olomouc a naposledy Teplic. Vyzkoušel si také zahraniční angažmá ve slovenském Ružomberku a krátce také oblékal dres Lokerenu. V Brně naváže na 65 odehraných utkání, v kterých vsítil 28 branek. Víc gólů v jiném týmu nenastřílel.

Potkáte se v týmu opět s Pavlem Zavadilem. Vy jste pro Zbrojovku jako dvojčata, spolu jste odešli, spolu se vracíte. Je to náhoda?

My jsme si za mé dva roky tady ohromně sedli a trávili spolu hodně času. Jsme kamarádi, a i když jsme pak šli každý svou cestou, volali jsme si a byli pořád v kontaktu. Je to ale shoda náhod, že se tu znovu scházíme.

Věřil jste, že si ještě můžete společně zahrát? Zavadilovi je už 43 let a malou chvíli už také nehrál.

Absolutně jsem tomu nevěřil. Vždyť Pavel už byl kravaťák v managementu Opavy a kopačky pověsil na hřebík. Věděli jsme ale o sobě, a když se cesty obou začaly stáčet k Brnu, hned jsme si volali a probrali to. Je to náhoda, ale moc příjemná shoda okolností.

Bude druhá liga dostatečnou motivací po Plzni, Lokerenu?

Je to doufám otázka jednoho roku, všichni v to pevně věříme.

Neznáte ježdění do Varnsdorfu, nikdy jste druhou ligu nehrál, nemáte strach, že přijde motivační krize?

Věděl jsem od začátku, do čeho jdu, a musím s tím takto počítat. Chci týmu pomoci se odtud rychle dostat. Jsem plný očekávání. Snad si během pár kol na tempo druhé ligy zvyknu a vše pošlape, jak má.

Mluvíte o tom zakotvit tu na delší dobu. Ale co když to v nabité druhé lize letos nevyjde?

Já mám se Zbrojovkou společnou ambici jít nahoru, a když se to nepovede za rok, tak uvidíme, co bude. Chci ale zažít tu nádhernou věc jménem postup, o které jsem vždycky slyšel, že je to zážitek, který chce fotbalista mít. Určitě nebudu utíkat.

S hlavním trenérem Richardem Dostálkem jako hráčem jste se těsně minuli, váš vztah se tak asi nebude měnit, protože jej pamatujete už jako asistenta.

O kousek mi zkušenost zahrát si s ním utekla. Byl tehdy jen asistent, takže jsme si tykali a bylo to s ním takové neformální. Tykání zůstalo, ale budeme se teď bavit jako hráč s trenérem, protože je to teď můj nadřízený a musím ho respektovat ve všech směrech.

Sezona už je za rohem, s týmem jste stihl jen trénovat. Bude šance se pořádně sehrát a připravit?

Přišel jsem už před zápasem v Jihlavě, takže už jsem tu dva týdny. Ladíme věci, ale hrát jsem ještě nemohl, protože jsem ještě nebyl pod smlouvou a bez ní jít do zápasu je koledování si o průšvih, kdyby se něco stalo.

Uvidí vás tedy fanoušci ještě před startem sezony?

Jsem rád, že je konečně vše oficiálně vyřízeno, a počítám s tím, že proti Zlínu už budu v zápasovém.