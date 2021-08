Zbrojovka začala po 13 letech dvěma výhrami, trápí ji však obrana

Velmi důležitý první cíl - uklidnit se při honbě za postupem hned na začátku - mají v Brně zdárně splněn.

„Opavské mužstvo není vůbec špatné. Je otázka času, aby Opava udělala nějaký úspěch, a chytí se,“ vyprávěl v neděli po souboji exligových celků, který Zbrojovka vyhrála 2:1, kapitán vítězů Pavel Zavadil.

Obrat z 0:1 na 2:1, vlastnoručně zpečetěný proměněnou penaltou, ho naladil do pozitivního rozpoložení. „V zápase je to na krev, ale my jsme ukázali, že se tady buduje něco nového. Je zde silný tým, silný charakter hráčů, kteří chtějí něco dokázat a změnit, že se tady nějakou dobu nedařilo. Podle mě je to správná cesta,“ hodnotil zdařilý vstup do soutěže.

Novou éru, jak snahu o návrat mezi elitu ve Zbrojovce pojmenovali, spojil brněnský klub i s naplánovaným růstem mladých hráčů. Do prvních kol však naopak pragmaticky vsadil na to nejzkušenější, co má. Hned tři mladíky (Davida Jambora, Clauda Lhoteckého a Davida Moučku) navíc Zbrojovka odeslala hostovat do druhé a třetí ligy.

Matadoři Zavadil a spol. tuto konzervativní volbu dokázali proměnit v požadované výsledky.

„Cítím z mužstva, že jde za cílem, vidím, jak funguje a jak drží pohromadě. Je to tím, jak jsou hráči připraveni do zápasu a že jsou ochotni vydat se do posledních sil,“ shrnul trenér Richard Dostálek, co jeho tým dovedlo k dvěma ubojovaným výhrám.

Dreksa odešel na Kypr Po předčasném konci ve Zbrojovce našel bývalý kapitán brněnského celku Pavel Dreksa nové angažmá na Kypru. Bude tam hájit barvy celku EN Paralimniu, který se chystá na tamní druhou nejvyšší soutěž. V minulé sezoně neuspěl v bojích ve skupině o udržení, stejně jako ve Zbrojovce je jeho cílem bleskový návrat mezi elitu. Dreksa je jediným českým hráčem v jeho sestavě.



Přesto úplná spokojenost v Králově Poli vládnout nemůže.

První zápasy totiž ukázaly, že Zbrojovka má velké mezery ve hře dozadu. Jak Táborsko, tak Opava si proti ní vytvořily dost vyložených šancí. Bylo výraznou zásluhou čarujícího gólmana Martina Berkovce, že oba zápasy skončily tříbodovým ziskem pro Brno.

„Musíme se na to podívat na videu. Zdálo se mi, že Opava chodila ne do přečíslení, ale valilo se to na nás hodně. Asi jsme nebyli moc blízko u sebe. Nebylo to úplně dobré, hodně nás podržel Berky. Určitě tam byly chyby,“ uvědomoval si brněnský obránce Jan Moravec.

Nedělní zápas s Opavou v lecčems připomínal jarní ligový duel brněnského mužstva proti Liberci, který Zbrojovku údernými kontry na jejím hřišti vyškolil. Tehdy na straně domácích nastoupili ve středu zálohy Ondřej Vaněk a Jiří Texl, tedy duo ofenzivního ladění, a na prostupnosti středu pole se to podepsalo.

Na Opavu nastoupila Zbrojovka v záloze znovu s Texlem a místo Vaňka se Zavadilem.

„Chtěli jsme být víc na míči, dominantní, což se v určitých pasážích hry povedlo. I spolupráce s Pavlem Zavadilem Jirkovi Texlovi vyhovovala, i když na tuto pozici není úplně zvyklý,“ vysvětloval Dostálek, co ho k danému spojení v záloze vedlo.

Gólová oslava fotbalistů Brna, s kapitánskou páskou Pavel Zavadil.

Musel uznat, že jasných opavských šancí bylo víc, než by si Zbrojovka měla doma dovolit. „Fantastický zápas odchytal Martin Berkovec, mužstvo mu v kabině poděkovalo. Na defenzivní činnosti však musíme zapracovat. Není to jen o obranné čtveřici, musíme jako celý tým líp fungovat do defenzivy,“ potvrdil Dostálek, že chyby v bránění hledá už před tím, než se protivník dostane přímo před Berkovce.

Přišla tahle varování v pravý čas? Zbrojovku nyní čekají Prostějov, Jihlava a Líšeň a sami Brňané nejlépe vědí, že dvě výhry v řadě nemusí ještě nic znamenat. Když je zaknihovali v sezoně 2008/09, sběr bodů brzo ustal a skončilo to jen 11. místem.

„Zatím je to pouze super začátek. Čeká nás hodně práce,“ pronesl obránce Moravec.